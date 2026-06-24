Legambiente e Trenitalia hanno iniziato a collaborare per difendere le zone umide, partendo dall’area naturale di Arnovecchio, a Empoli. Con Green Tracks, i soci CartaFreccia potranno utilizzare i propri punti per promuovere la riqualificazione di zone di interesse naturalistico in Italia

I soci CartaFreccia, il programma di Trenitalia, potranno utilizzare gratuitamente i propri punti per supportare la riqualificazione e la fruizione delle zone di interesse naturalistico gestite da Legambiente. È nato infatti il progetto Green Tracks che punta a riqualificare aree umide essenziali per l’ambiente all’interno della Penisola Italiana. Trenitalia ha stabilito un accordo con Legambiente al fine di promuovere la riqualificazione di aree di interesse naturalistico partendo dall’area umida di Arnovecchio, tramite un contributo iniziale a cui si aggiungerà quello dei Soci del Programma CartaFreccia.

A partire dal 25 giugno 2026, infatti, sarà possibile utilizzare i propri punti per devolvere donazioni tramite la sezione Charity & Sustainability del catalogo premi CartaFreccia Collection. Saranno così sviluppati progetti di riforestazione e miglioramento della fruizione dell’area umida. L’area di Arnovecchio, attualmente gestita dal Circolo Legambiente Empolese Valdelsa, per conto del Comune di Empoli, è la prima in tutta Italia ad essere stata scelta da parte di Trenitalia dopo la valutazione e la selezione di vari siti a livello nazionale, per la qualità naturalistica del sito e per il programma di miglioramento e manutenzione della zona che prosegue tramite il progetto Empoli Green Flow, che a oggi è nella fase dell’affidamento dei lavori.

Green Tracks si basa su un accordo di gestione che includerà non solo l’area umida della ex Cava Pierucci, dove si trova l’attuale sito naturalistico, ma anche della ex Cava Manni, che l’amministrazione comunale punta di rendere visitabile in sicurezza, senza mettere a rischio la flora e la fauna.

“Siamo particolarmente orgogliosi e felici che questo progetto di donazione di Trenitalia vada a consolidare un’esperienza gestionale virtuosa come quella di Arnovecchio, nel territorio comunale di Empoli. È qui infatti premiata non solo l’oggettiva qualità naturalistica del sito (retaggio del paleoalveo dell’Arno), ma anche e soprattutto la solidità della collaborazione tra amministrazione locale e Circolo Legambiente Empolese Valdelsa”, dichiarano Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente e Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana.

“Con Green Tracks vogliamo rafforzare il ruolo di Trenitalia e del Gruppo FS per la tutela della biodiversità, parte integrante del nostro impegno per la sostenibilità e la transizione ecologica. Attraverso interventi di ripristino degli ecosistemi e di rigenerazione ambientale, lavoriamo per valorizzare i territori che attraversiamo ogni giorno, generando benefici tangibili e duraturi per le comunità e accrescendo il nostro contributo alla resilienza climatica. Insieme a Legambiente stiamo sviluppando progetti mirati di grande pregio ambientale, orientati a restituire valore a spazi naturali accessibili e fruibili da tutti. In questo percorso coinvolgiamo attivamente anche i nostri Soci CartaFreccia attraverso il programma di loyalty: la loro partecipazione è fondamentale per amplificare l’impatto dell’iniziativa e trasformare ogni viaggio in un gesto concreto per la biodiversità, l’ambiente e il clima” – dichiara Nicoletta Antonias, Responsabile Sostenibilità di Trenitalia.

“Siamo orgogliosi di ospitare i vertici di Legambiente e di Trenitalia – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – per un progetto unico in Italia. Empoli viene scelta per il valore della sua Oasi e per l’impegno profuso nel migliorarla, sia per le specie vegetali e animali che vi abitano, sia per i visitatori che ogni anno si affacciano nelle aree protette per fare birdwatching o seguire visite guidate dei volontari che gestiscono l’area. Con questo piano facciamo conoscere Arnovecchio in tutta Italia e i tantissimi pendolari che utilizzano CartaFreccia potranno contribuire a migliorare Arnovecchio tramite un metodo semplice ed efficace”.

L’iniziativa Green Tracks è stata lanciata mercoledì 24 giugno 2026 in conferenza stampa in municipio a Empoli alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dell’assessora alla Transizione Ecologica Laura Mannucci, di Nicoletta Antonias, Responsabile Sostenibilità di Trenitalia, di Giorgio Zampetti, Direttore Generale di Legambiente e Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana.