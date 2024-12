ZCS Azzurro, un impegno costante per la formazione tecnica

Nel 2025, nuove iniziative e percorsi formativi per continuare a supportare i professionisti delle energie rinnovabili

ZCS Azzurro conferma il suo impegno costante nella formazione tecnica con una doppia offerta in presenza e online, dedicata ai professionisti delle energie rinnovabili per l’anno 2025. Grazie a un approccio che unisce innovazione, affidabilità e vicinanza alla rete di partner, l’azienda continua a essere un punto di riferimento per chi cerca competenza e supporto nel settore.

Dopo l’ampia partecipazione del 2024, che ha visto migliaia di professionisti coinvolti nei corsi e nelle iniziative formative, ZCS Azzurro guarda al futuro con l’obiettivo di mantenere alti gli standard di competenza e aggiornamento, in un settore in continua evoluzione.

L’offerta formativa 2025: Roadshow, Corsi Avanzati, TECH Hub e Focus Session

Nel 2025 l’offerta formativa si consolida di iniziative mirate ad accompagnare i professionisti delle energie rinnovabili verso una preparazione tecnica di eccellenza, sempre aggiornata e in linea con le esigenze di un settore in continua evoluzione.

Roadshow Installatore Certificato Base: la formula vincente del Roadshow prosegue nel 2025 con tre appuntamenti mensili: due itineranti in varie città italiane e uno presso la sede di Zucchetti Centro Sistemi. Questi incontri permettono di ottenere la certificazione di “Installatore Certificato Base”, che ha validità di un anno. La certificazione può essere rinnovata partecipando a un corso in presenza fra quelli organizzati nell’anno di scadenza.

Corsi Installatore Certificato Avanzato: gli incontri in presenza, presso il nuovo Centro Riparazioni ZCS Azzurro, dedicati agli installatori esperti. I corsi offrono approfondimenti tecnici avanzati, concentrandosi su configurazioni complesse, normative e tecniche di manutenzione. Anche in questo caso, la certificazione avanzata ha validità di un anno e potrà essere rinnovata partecipando a un corso in presenza organizzato nell’anno di scadenza.

TECH HUB: questa sezione propone brevi video tutorial tecnici, sempre disponibili online. Gli argomenti trattati spaziano dal pre al post-vendita, offrendo un approccio pratico e coinvolgente per supportare i professionisti nelle loro attività quotidiane.

Focus Session: appuntamenti settimanali per i professionisti che desiderano un aggiornamento continuo. Due lunedì al mese alle ore 16:30, un esperto dello staff ZCS Azzurro approfondirà vari argomenti tecnici e risponderà alle domande dei partecipanti in sessioni interattive della durata di 60 minuti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, visita la sezione PROFESSIONISTI del sito zcsazzurro.com.

Non perdere l’occasione di essere protagonista del futuro della formazione tecnica con ZCS Azzurro!