ZCS Azzurro: sicurezza dei dati e della infrastruttura elettrica europea

L’italiana Zucchetti Centro Sistemi garantisce la sicurezza dei dati e delle infrastrutture degli impianti Azzurro con sistemi di gestione proprietari.

Gli impianti fotovoltaici sono oggi parte di un ecosistema sempre più interconnesso, in cui la sicurezza dei dati e delle reti elettriche rappresenta un elemento fondamentale della qualità complessiva di una soluzione energetica.

Per ZCS Azzurro, brand della divisione Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), la sicurezza non è una promessa, ma da sempre una scelta precisa: progettuale, tecnologica ed europea. Una scelta che riflette l’identità italiana, solida e radicata, dell’azienda, che opera dall’Italia verso i principali mercati fotovoltaici, con know-how, presidio tecnico e attenzione al cliente, tutti totalmente europei.

Pur avvalendosi di una filiera internazionale (extra-UE) per la produzione hardware, ZCS Azzurro mantiene in Italia e in Europa la gestione completa delle attività strategiche: controllo qualità, assistenza, sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei dati e delle reti, residenza e accessibilità dei propri cloud. Un modello che consente al brand di affiancare sicurezza completa alla competitività, affidabilità e continuità operativa della società.

L’intero sistema di gestione di ZCS Azzurro opera, infatti, su server europei dedicati, senza dipendere da piattaforme o infrastrutture extra-UE. La gestione, il monitoraggio e la protezione delle informazioni avvengono attraverso un’infrastruttura proprietaria, direttamente presidiata da ZCS, in linea con le normative europee in materia di protezione dei dati, incluse il GDPR e la protezione delle reti elettriche.

Questo modello consente a ZCS di garantire un controllo diretto dei sistemi, una gestione sicura delle informazioni, un monitoraggio affidabile e continuo degli impianti, contribuendo alla stabilità elettrica e alla continuità operativa nel tempo, in completa conformità con le normative europee.

“Per noi la sicurezza è parte integrante della qualità di una soluzione energetica. Controllare i dati significa proteggere il valore degli impianti, oggi e domani. In un settore energetico sempre più digitale, il valore di un sistema fotovoltaico non si misura soltanto in termini di produzione, efficienza o rendimento, ma anche nella capacità di garantire controllo, protezione e continuità nel tempo. Affidabilità, trasparenza e sicurezza non sono un’opzione, ma lo standard ZCS Azzurro.” – Averaldo Farri, Direttore della divisione Green Innovation ZCS

Per ZCS Azzurro, un impianto efficiente è davvero completo solo quando è anche sicuro, controllabile e affidabile. È questo il principio che guida lo sviluppo delle soluzioni ZCS e che conferma l’impegno a supportare installatori, partner e clienti finali con tecnologie pensate per accompagnare la transizione energetica in modo responsabile, trasparente e sicuro.

www.zcsazzurro.com