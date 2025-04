ZCS Azzurro a Intersolar 2025: innovazione e sostenibilità per l’indipendenza energetica

Dal 7 al 9 maggio 2025, ZCS Azzurro sarà protagonista a Intersolar Europe di Monaco di Baviera, la principale fiera internazionale dedicata all’energia solare. Presso lo stand B4.450, i visitatori potranno scoprire in anteprima due importanti novità: il nuovo Power Magic Mini e la gamma ZCS Azzurro Heat Pump, sviluppate per aumentare efficienza e indipendenza energetica.

“A Intersolar vogliamo mostrare come l’innovazione possa essere davvero al servizio della sostenibilità. Ogni nostro prodotto è pensato per rendere l’energia rinnovabile sempre più accessibile, efficiente e sicura.” – Averaldo Farri, Division Director della Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi

Il nuovo Power Magic Mini amplia la gamma dei sistemi di accumulo ZCS Azzurro, offrendo 98 kW di potenza e 98 kWh di capacità. Dotato di un raffreddamento a liquido e di un sistema antincendio avanzato con sensori e monitoraggio in tempo reale, consente di migliorare del 30% l’efficienza energetica grazie a un algoritmo intelligente di gestione termica.

Accanto al Power Magic Mini, debutta anche la nuova linea di pompe di calore ZCS Azzurro, con modelli monofase e trifase in classe A+++, perfettamente integrabili con il sistema ZCS Azzurro Hub per un utilizzo ottimizzato dell’energia prodotta dal fotovoltaico.

“Con questa nuova gamma vogliamo rafforzare la nostra offerta per il settore residenziale, combinando comfort abitativo e sostenibilità.” afferma Riccardo Filosa, Sales Director della Green Innovation Division di ZCS

ZCS Azzurro offre un ecosistema completo di servizi di supporto tecnico e consulenza, pensato per accompagnare installatori e progettisti lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto. Consulenze personalizzate per la scelta della configurazione ottimale, piattaforme avanzate di monitoraggio per una gestione in tempo reale, formazione continua con corsi, webinar e sessioni in presenza.

E si conferma tra i protagonisti dell’energia green anche grazie all’impegno per la sostenibilità certificata. Tutti i prodotti sono ora dotati di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), a seguito di un processo di analisi LCA sull’intera gamma. La certificazione EPD è il segno tangibile della responsabilità ambientale di ZCS. Non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per fare sempre meglio.