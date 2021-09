Attivismo giovanile, arriva lo Youth climate meeting Lazio

Appuntamento a sabato 18 settembre 2021, alle ore 16.00 presso il Parco della Garbatella a Roma

Sullo slancio del Youth Climate Meeting nazionale del 10 settembre, si prepara a Roma l’incontro regionale dei giovani attivist* del Lazio: workshop tematici e attività di team building per confrontarsi in maniera innovativa e orizzontale sulla sfida della crisi climatica, per conoscere nuove persone e per rinnovare la carica di energie per i prossimi eventi autunnali (Global Strike, Puliamo il Mondo, Pre-Cop di Milano e Cop26 di Glasgow).

All’insegna dell’attivismo giovanile e del volontariato, l’appuntamento è per sabato 18 settembre 2021, alle ore 16.00 presso il Parco Garbatella (Orti Urbani), in Via Rosa Raimondi Garibaldi 16.

Per partecipare, compila il form http://shorturl.at/chjuP

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19