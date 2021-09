Youth climate meeting, il diario della terza edizione

Giustizia sociale, comunicazione digitale, mobilità sostenibile e lotta alle fonti fossili. Riuniti oltre 250 volontari di Legambiente

di BENEDETTO SENSINI

È terminata a Roma, dopo tre intense giornate di lavoro, formazione e condivisione, la terza edizione dello Youth Climate Meeting. Obiettivo raggiunto: 250 partecipanti di Legambiente da tutta Italia si sono riuniti per un weekend di elaborazione collettiva sulle sfide future dell’associazione e dei giovani ambientalisti. L’assemblea è stata costellata di workshop organizzati dai volontari che si sono concentrati su uno degli elementi più caldi dell’attivismo ecologista: il coinvolgimento giovanile.

I workshop sono il frutto di un percorso di sperimentazione di nuove modalità di engagement sul clima attraverso l’educazione non formale che Legambiente sta mettendo in campo attraverso il progetto Youth4Planet.

Spaziando dalle scuole alle università, passando per le campagne di Legambiente, i campi di volontariato e gli eventi, i partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi sulle esperienze territoriali e creare dei piani di azione per prepararsi ad un autunno decisivo sia nell’ottica dell’engagement di nuovi giovani volontari all’interno di Legambiente, ma anche importante dal punto di vista dei summit legati alla Cop e alle mobilitazioni per il clima.

Proprio in preparazione degli importanti eventi autunnali, che sul territorio italiano includono la pre-Cop di Milano e lo sciopero globale per il clima del 24 settembre, i giovani legambientini si sono confrontati attraverso gruppi di lavoro sui temi della giustizia sociale e della comunicazione digitale, senza dimenticare la mobilità sostenibile e la lotta alle fonti fossili. Ad arricchire l’esperienza dei gruppi di lavoro è stata vitale anche la collaborazione di molte realtà, associazioni e movimenti da sempre impegnati nelle lotte ecologiste e sociali come la Rete della Conoscenza, Udu, Rete degli studenti, Fridays for Future, Croce Rossa Italiana, Latte Creative ed altri.

A rimarcare la voglia e l’impegno dei giovani di Legambiente di essere presenti in tutti i modi e su tutti i fronti nella lotta ai cambiamenti climatici, il pomeriggio di sabato 11 settembre gli oltre duecento attivisti si sono ritrovati a Piazza dell’Esquilino a Roma in un flash mob (qui il video) per ricordare a gran voce che gli impegni presi dai capi di stato della comunità internazionale per la lotta al riscaldamento globale devono essere mantenuti, che le parole vanno tramutate in azioni e che non c’è più tempo da perdere. Al grido di “Le chiacchiere stanno a zero, le emissioni ancora no!” gli attivisti e le attiviste di Legambiente dalla piazza hanno rilanciato il proprio invito a partecipare e organizzare manifestazioni sui territori durante l’autunno e hanno garantito la propria presenza alle mobilitazioni di Milano per la pre-Cop nell’ambito dell’Eco Social Forum della Climate Open Platform.

La tre giorni dello Youth Climate Meeting 2021 si è dimostrata essere un prezioso momento di crescita e condivisione per tutta l’associazione; un evento che ha avuto la capacità di riunire centinaia giovani da tutta Italia in totale sicurezza e che ha gettato le basi per nuove pratiche di coinvolgimento giovanile che gli attivisti e le attiviste potranno sperimentare sui territori, riportando a casa con loro anche una nuova esperienza e la promessa che sarà un autunno di costruzione e mobilitazione.