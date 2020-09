MATTIA LOLLI, Responsabile volontariato di Legambiente

Più che un’assemblea, il secondo Youth Climate Meeting di Legambiente è stato un gigantesco laboratorio di idee a cielo aperto. 150 giovanissimi volontarie e volontari arrivati da tutta Italia con il desiderio di confrontarsi, formarsi, discutere idee e proposte per fronteggiare la crisi climatica, per rinnovare e rendere più incisiva la mobilitazione e per affinare la nuova strategia per ampliare il coinvolgimento e la partecipazione di altri giovani al nostro movimento.

È stata una bella sfida organizzativa poter realizzare, in carne e ossa, un’assemblea che prepariamo da mesi. E siamo molto contenti di esserci riusciti, nel pieno rispetto delle normative anti Covid e grazie alla rigorosa responsabilità di tutti i giovani che hanno partecipato. Il distanziamento sociale non ha per nulla scalfito l’energia, la passione, la determinazione (e neanche il divertimento!).

Abbiamo trattato temi complessi e cruciali come l’emergenza climatica e la decarbonizzazione, analizzando scenari, priorità politiche, strumenti e alleanze, anche grazie alla presenza di attivisti dei Fridays for Future. Ma, soprattutto, abbiamo dato vita a un percorso di costruzione collettiva di nuove proposte, grazie a 22 gruppi di lavoro e modalità di confronto orizzontali, non frontali e partecipative. Un lavoro avviato con Volontari per Natura, il progetto di citizen science tutto dedicato agli under 35 e poi proseguito, grazie al nostro Coordinamento nazionale Giovani, al Congresso Nazionale di Legambiente dove l’associazione ha accolto il tema dell’ampliamento della partecipazione e del protagonismo dei giovani come una delle 5 sfide programmatiche su cui stiamo lavorando e lavoreremo nei prossimi anni.

Tra i temi discussi c’è stato anche il coinvolgimento dei cittadini, in particolare giovani, su progetti di economia civile e circolare in attività proposte all’interno dei Ri-Hub, poli territoriali istituiti da Legambiente in 16 territori da nord a sud del Paese grazie al progetto ECCO – Economie Circolari di Comunità.