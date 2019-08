L’azienda RWM Italia, fabbrica che produce armi, ha annunciato il 30 luglio la sospensione delle forniture ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, le due potenze del Golfo Persico da anni impegnate in prima linea nella guerra in Yemen contro i ribelli sciiti Houthi appoggiati dall’Iran. Un conflitto dimenticato dai media internazionali, che ha causato dal 2015 a oggi decine di migliaia di vittime e milioni di sfollati.

RWM Italia ha reso noto ai propri lavoratori la sospensione per 18 mesi delle esportazioni ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nel rispetto della “volontà politica del parlamento e del governo“. Soddisfazione è stata espressa per la notizia dal Coordinamento della società civile italiana che dal 2015 chiede la fine delle forniture di bombe usate per colpire la popolazione dello Yemen. “Esprimiamo soddisfazione per una decisione che avrebbe dovuto essere presa e che avevamo sollecitato da tempo – dichiara in una nota il Coordinamento – Il comunicato della RWM Italia fa correttamente riferimento agli indirizzi espressi dal parlamento con la risoluzione presentata dalla maggioranza il 26 giugno e approvata lo stesso giorno e dal Consiglio dei ministri il 12 luglio. Quest’ultima decisione, tuttavia, è stata solo riferita sui social dal viceministro del Consiglio Di Maio e continuiamo a sollecitare l’invio di un atto ufficiale“.

Del Coordinamento fanno parte Amnesty International Italia, Comitato per la riconversione RWM e il lavoro sostenibile, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari Italia, Oxfam Italia, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo e Save the Children Italia.

