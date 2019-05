Oltre 60mila tra ragazzi e ragazze non possono andare a scuola a causa dei combattimenti in corso all’interno e attorno al porto di Hudaydah, città situata nella parte centrale della costa occidentale dello Yemen. La denuncia arriva da Unicef. In una nota Meritxwll Relano, rappresentante di UNICEF in Yemen, spiega che la recente escalation di violenza ha costretto a chiudere più di un terzo di tutte le scuole nella zona: 15 si trovano nell’area dei combattimenti e altre sono state gravemente danneggiate o utilizzate come rifugi per le famiglie sfollate. Le scuole che lavorano su doppi turni hanno dovuto ridurre a poche ore di lezione al mattino.

“Nelle aree più duramente colpite di Hudaydah, solo 1 studente su 3 può continuare il suo percorso di studi e meno di un quarto di tutti gli insegnati sono presenti nelle scuole – . La maggior parte del personale scolastico in Yemen non viene pagato da circa due anni e molti sono stati costretti a fuggire a causa delle violenze o a trovare altre opportunità per sopravvivere. Nonostante le avversità che affrontano, tanti insegnati in Yemen continuano a dare un’istruzione ai bambini in qualsiasi modo possano. Il loro impegno di tenere i bambini a scuola è a dir poco eroico”.

“Non c’è nessun aspetto della vita di un bambino in Yemen che non è così profondamente colpito dal conflitto – prosegue il rappresentante di Unicef -. Mentre la guerra sui bambini in Yemen continua a ferire e uccidere, la violenza sta avendo profonde conseguenze sulla loro istruzione – e le prospettive di un futuro migliore. Le parti in conflitto dovrebbero immediatamente interrompere i combattimenti e astenersi da attività militari dentro e attorno alle scuole a Hudaydah e in Yemen, per tenere gli studenti, gli insegnanti e altro personale scolastico fuori pericolo e dare loro la possibilità di continuare a studiare”.

“È urgente che le autorità dello Yemen lavorino insieme per trovare una soluzione e pagare gli insegnati e altri funzionari – conclude -. Ma prima di tutto, la guerra sui bambini in Yemen deve finire”.

Unicef Italia ha lanciato una campagna di raccolta fondi per curare e proteggere milioni di bambini malnutriti nello Yemen e in altre emergenze. Basta inviare un sms al numero solidale 45525.

