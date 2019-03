Ulivi secolari uccisi dalla xylella portati in piazza su camion, carriole cariche di tronchi buoni solo per il fuoco, bandiere, trattori. Il mondo agricolo salentino, spaccato in due per disaccordi su alcuni aspetti della vertenza, lo scorso sabato ha invaso le strade di Lecce con due cortei separati ma dai quali sono state chieste sostanzialmente le stesse cose: basta ai rimpalli di responsabilità e alla gestione inconcludente dell’emergenza xylella mentre l’epidemia continua ad avanzare, il decreto legge varato dal governo è insufficiente, servono più risorse, un piano pluriennale e una burocrazia più semplice.

La prima manifestazione a partire, e la più partecipata con oltre cinquemila agricoltori accompagnati da diversi sindaci e rappresentanti delle organizzazioni agricole di altre regioni, è stata quella convocata da Coldiretti e Unaprol. Dal palco il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, ha chiesto le dimissioni dell’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo di Gioia, accusando la Regione Puglia di “nascondersi per non decidere”.

“L’assessore ne ha fatta un’altra – ha detto Muraglia – dimenticando di chiedere al ministero lo stato di calamità da xylella per il 2018. Non è stato in grado di definire una strategia condivisa e chiara con il governo per consentire agli olivicoltori di espiantare e reimpiantare”. Secondo il rapporto “Coraggio Salento”, elaborato da Coldiretti e Unaprol, il contagio è “avanzato inesorabilmente verso nord a una velocità di più 2 km provocando danni per 1,2 miliardi di euro con 21 milioni di piante infette. Una strage di ulivi che lascia un panorama spettrale, mentre si continua a perder tempo con annunci, promesse e inutili rimpalli di responsabilità”.

Rivendicazioni simili sono arrivate dal corteo partito dall’altra parte della città salentina e organizzato da Agrinsieme, il coordinamento delle federazioni regionali di Cia – Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari. A marcare la differenza fra i due cortei, il fatto che in questo non c’è stata nessuna richiesta di dimissioni dell’assessore di Gioia ma richieste di “ulteriori risposte da governo e Regione Puglia, dopo le prime parziali misure contenute nel Dl emergenze”.

Sulla protesta è intervenuto con un post sul suo profilo Facebook anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha rinnovato l’appello all’unità del mondo agricolo. “Il Dl sulla xylella non è finanziato adeguatamente – ha scritto il governatore – servono 500 milioni di euro in cinque anni per fare davvero il minimo necessario per centinaia di migliaia di olivicoltori”.

