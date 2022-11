XV FORUM QUALENERGIA – seconda giornata pomeriggio

Nato dall’esperienza del bimestrale QualEnergia, il Forum propone un confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori impegnati in incontri e faccia a faccia condotti da giornalisti specializzati. Nel 2022 si tiene il 29 e 30 novembre a Roma presso la Sala Verdi dell’Hotel Quirinale, in via Nazionale 7.

FORUM QUALENERGIA SECONDA GIORNATA – MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE – POMERIGGIO

IX SESSIONE: LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: ELETTRICA, PUBBLICA E A 2 RUOTE

X SESSIONE: LA DECARBONIZZAZIONE NELLA REFRIGERAZIONE E NEL SETTORE DEL RISCALDAMENTO. AMBIZIONI E SOSTENIBILITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO FGAS30