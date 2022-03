Xfarm Agricoltura prossima, in Puglia si coltiva diversità tra saperi e innovazioni

In Salento un uliveto confiscato alla criminalità sta diventando un polo rurale di valori e condivisione di conoscenze, in cui la cooperativa Xfarm ridisegna il futuro dell’economia agricola pugliese

Nei secoli e in diverse culture l’albero di ulivo rappresenta un bene prezioso: era sacro alla dea Atena e non veniva bruciato nemmeno sugli altari degli dei. Con ghirlande d’ulivo venivano incoronati i vincitori dei giochi olimpici e fino a qualche decennio fa, in alcune zone del Meridione, si usava piantare un albero di ulivo in occasione della nascita di un figlio. Oggi, il valore dell’ulivo lo conoscono bene i ragazzi di Xfarm Agricoltura prossima, che in Puglia, a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, nel 2017 hanno restituito dignità a un terreno di 50 ettari che ospita un uliveto di 12mila alberi: un bene confiscato alla criminalità organizzata che era in stato di abbandono da circa tredici anni. Un manifesto di buone pratiche, così lo definiscono, perché con esso hanno voluto ribaltare tutto ciò che di negativo l’azienda agricola del posto aveva rappresentato fino ad allora: illegalità, agricoltura intensiva e caporalato, sfruttamento di risorse e di lavoratori. Trasformandolo così in un simbolo di speranza. La cooperativa sociale che ha creduto in questo cambiamento si chiama “Qualcosa di diverso”, un gruppo di giovani innovatori e adulti custodi delle antiche tradizioni. Insieme hanno creato un’impresa con al centro l’ambiente e la comunità, che si prende cura della terra, coltivando prodotti di altissima qualità con metodi sostenibili, e genera lavoro per le persone, anche quelle più deboli, grazie agli inserimenti socio-lavorativi di soggetti con diverse fragilità.«Da subito, grazie alla rete di contatti che avevamo costruito in precedenza, abbiamo conosciuto tante persone che in Puglia stanno sperimentando il ritorno in agricoltura – racconta Marco Notarnicola, presidente della cooperativa – finché non abbiamo deciso di basare il nostro approccio sulla cosiddetta “agricoltura organica rigenerativa” e tentare così di ristabilire le risorse del terreno, che purtroppo negli anni, con l’uso sconsiderato della chimica, si erano perse. Incentriamo la nostra azione sulla rigenerazione agronomica, ma anche sociale e culturale, perché cerchiamo di costruire opportunità affinché le persone che stanno un po’ più ai margini della società possano trovare una strada di lavoro». In quattro anni di attività i ragazzi di Xfarm si sono impegnati per fare in modo che l’esperienza acquisita possa ispirare chi come loro sta cambiando il Mezzogiorno.

Fertili esperimenti

Da qui gli studi, la ricerca e le tante collaborazioni per sviluppare strategie capaci di migliorare il lavoro in agricoltura. La sperimentazione di “Hasta l’Huevo” è una di queste: un allevamento di galline libere di razzolare in mezzo agli ulivi, contribuendo grazie ai loro preziosi escrementi alla salute delle piante e al recupero della biodiversità. Per ottimizzare la concimazione del terreno e la qualità della vita nel pollaio, le galline vengono spostate periodicamente attraverso una tecnologia che prevede l’uso di reti mobili, alla scoperta di nuove aree dell’uliveto da esplorare e fertilizzare. Ma ciò che rende Xfarm un’esperienza affascinante è il tentativo di mettere da parte il modello delle monoculture intensive che per anni ha caratterizzato la produzione e il territorio pugliese. Azione sul presente, dunque, e per il futuro: trasformare l’area ridisegnandola con una strategia di sostituzione. Ne è scaturito un prototipo che prevede la piantumazione di un sistema agroforestale su 5 ettari di uliveto della tenuta. «Abbiamo provato a ragionare, con persone che fra l’altro conoscono molto bene il problema della Xilella, su quali metodi adottare per ripensare gli uliveti intensivi tipici della Puglia – spiega Jacopo Volpicelli, ecologo – A marzo, al posto dei 2.000 alberi di ulivo che verranno rimossi, inseriremo piante tipiche di un ecosistema che emula l’antico paesaggio pugliese, un bosco di querce, carrubi, gelsi, fichi e giuggiole, ma tutte tenute e organizzate in un’ottica produttiva. La nostra è un’idea diversa di sviluppo: abbandonare la monocoltura e riuscire a essere autosufficienti ed esportare diverse tipologie di prodotti».

Progettare spazio e tempo

L’esperimento verrà fatto su una scala tale da permettere la commercializzazione di fichi e gelsi e, in attesa che gli alberi siano pronti, alla loro base saranno piantati i carciofi. «Lo scopo è massimizzare la produzione stratificando nello spazio e nel tempo colture produttive che non si danno fastidio a vicenda – continua Jacopo Volpicelli – e a queste affiancare altre specie che sono di supporto: leguminose, acacie, paulonie per produrre biomassa e alimentare il sistema. E poi altre come querce e carrube che staranno lì per decenni. È un sistema pensato per variare la sua produzione nel tempo e nello spazio». L’idea è nata durante la “Scuola radicale”, un percorso di apprendimento e immaginazione collettiva che nell’edizione 2020 ha coinvolto molti attori della scena agricola emergente. Condividere idee è un’abitudine di Xfarm, che ha anche costituito due fondi per sostenere concretamente progetti in campo agricolo: “Lieviti”, dedicato alla ricerca e in collaborazione con l’Università di Foggia; e “Spore”, che verrà lanciato nei prossimi mesi e supporterà idee progettuali sui temi cari alla cooperativa. «Crediamo che la terra e la campagna possano essere davvero uno strumento di sviluppo locale – conclude Marco Notarnicola – e quindi vorremmo che il nostro lavoro fosse un’opportunità per tutti quelli che vogliono credere in questa scommessa».