“Quello che è successo nell’Area Marina Protetta – Riserva dello Stato di Torre Guaceto è un fatto gravissimo. Il Wwf chiede che venga fatta al più presto piena luce su quanto accaduto e che i responsabili siano assicurati quanto prima alla giustizia. Siamo certi che le forze dell’ordine e la magistratura adotteranno il massimo rigore contro questo atto criminale e violento”. Lo afferma il Wwf dopo che è stato distrutto il campo agricolo sul quale il Consorzio di gestione aveva piantumato circa 5mila piante di macchia mediterranea. Qualcuno ha raggiunto l’area ed ha arato l’intero ettaro, annullando completamente il massiccio intervento di rimboschimento compiuto negli ultimi due anni dal Consorzio. A seguito del danneggiamento il prefetto di Brindisi ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’aumento di naturalità del sito – spiega il Wwf – aveva riportato nel luogo animali tutelati dalla legge europea come il cervone, il colubro leopardino, l’albanella minore ed il falco grillaio. Insomma, una rigogliosa ripresa dell’habitat faunistico molto apprezzato da turisti e amanti della natura e non solo. Per queste importanti ragioni le 5mila piante sradicate verranno tutte ripiantumate con il forte aiuto delle associazioni e delle realtà virtuose che agiscono tanto a livello locale, quanto nazionale. Insomma, ora sarà necessario rimboccarsi le maniche per la ripiantumazione del terreno localizzato nell’area nei pressi di Punta Penna Grossa e soggetta a particolare tutela Sic. “ “Il Wwf Italia, che ribadisce la propria fiducia nel presidente dell’ente gestore, Mario Tafaro, in questo momento difficile è vicino a tutte le donne e gli uomini che lavorano nel Consorzio di Gestione. L’Associazione – è detto in una nota – è altresì certa che il percorso di tutela dei tesori naturali di Torre Guaceto e la battaglia per la legalità intrapreso non subiranno alcuna battuta d’arresto”.

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha lanciato l’”hashtag “per ogni aggiornamento al riguardo che porterà la bandiera della legalità e della tutela della Riserva issata anche sui social.

