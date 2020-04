“Sono entusiasta di condividere la buona notizia! La storia di End of Trash che ho girato per il National Geographic è stata premiata con il Primo premio World Press Photo 2020 – Environment Stories. Grazie a tutti coloro i quali credono che dobbiamo imparare nuovi modi di vivere sul nostro pianeta e aprire un vero e proprio dibattito sull’argomento”.

Con queste parole Luca Locatelli ha annunciato sul suo profilo Facebook la vittoria del più importante corso fotogiornalistico del mondo, nella sezione Storie ambientali, con la foto The End of Trash- Circular Economy Solutions. Locatelli è un fotografo ambientale che si occupa soprattutto della relazione tra persone, scienza, tecnologia e ambiente. Lavora in collaborazione con giornalisti e scienziati ed è profondamente coinvolto nel concetto di costruire un futuro diverso. Come ci aveva già raccontato in un’intervista del 2018, quando aveva raggiunto il secondo posto all’interno dello stesso concorso artistico, dal 2013 ha come obiettivo quello di scoprire e documentare i modi più promettenti di vivere sulla Terra e rapportarsi con i suoi problemi attuali.

La foto vincitrice di quest’anno rappresenta Amager Bakke, un impianto di termovalorizzazione che ha sostituito un vecchio impianto di incenerimento del carbone, vicino a Copenhagen, in Danimarca. Produce elettricità sufficiente ad alimentare almeno 60.000 case e a riscaldarne 72.000. L’avanzata tecnologia di filtrazione riduce quasi a zero le emissioni di ossidi di azoto nocivi.

Per secoli, i paesi industrializzati hanno seguito un’economia lineare di take-make-waste: le materie prime vengono raccolte e trasformate in prodotti che vengono venduti e poi scartati come rifiuti. In questo sistema economico si crea valore producendo e vendendo il maggior numero possibile di prodotti. Il modello non solo prosciuga le risorse naturali, ma anche – per le esigenze che comporta in termini di consumo energetico e per la dipendenza dai combustibili fossili – aggrava il riscaldamento globale. L’economia circolare offre una valida alternativa, disaccoppiando l’attività economica dal consumo di risorse finite. Si basa sulla progettazione dei rifiuti e dell’inquinamento fuori dal sistema, sul mantenimento dei prodotti e dei materiali in uso e sulla rigenerazione dei sistemi naturali. Agricoltori, produttori e governi di tutto il mondo stanno adottando misure per sperimentare e attuare un’economia circolare come parte dei loro sforzi per affrontare la crisi climatica.