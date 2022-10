I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA

L’eolico offshore è la fonte rinnovabile che può fare la differenza nelle nostre acque. La tecnologia galleggiante sgonfia le paure degli impatti ambientali e paesaggistici, garantendo elevata produzione di energia. Un hub per la realizzazione delle pale a Taranto, vicino all’Ilva e “di fronte” al Canale di Suez, ricollocherebbe molti lavoratori e rilancerebbe l’economia. Anche nazionale.

“Wind of change” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di luglio/agosto.

Da Taranto alle isole minori, nuovi progetti per un futuro rinnovabile, tutto da scoprire.

