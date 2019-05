All’indomani del secondo sciopero globale per il clima sabato 25 maggio oltre 80 studenti provenienti da vari Paesi europei hanno occupato simbolicamente la scalinata e la piazza di fronte al parlamento europeo a Bruxelles. Gli attivisti di Friday for future hanno pubblicato sui social anche le immagini del sit-in. I ragazzi hanno montato le tende per rimanere fino a domenica sera, quando chiuderanno i seggi per le elezioni.”Abbiamo scelto il nostro futuro”,spiegano gli attivisti che si battono per l’ambiente e per sensibilizzare le istituzioni alle tematiche ecologiche.

I ragazzi sono riusciti ad accedere senza autorizzazione sul suolo dell’Assemblea e a piantare una ventina di tende, alcune decine fra striscioni e cartelli e perfino un capanno sul piazzale antistante l’ingresso della sede istituzionale. Proprio nel weekend in cui i Paesi membri dell’Unione hanno eletto i loro rappresentanti a Bruxelles per la prossima legislatura. La scelta di entrare nella massima istituzione dell’Unione è volta a sensibilizzare sul fatto che “quello di prossima elezione sarà l’ultimo Parlamento che avrà la possibilità di imboccare una strada che può permetterci di tenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C”, limite da molti scienziati considerato il punto di non ritorno. L’elettorato europeo ha premiato il movimento lanciato da Greta Thunberg. I partiti verdi europei hanno compiuto notevoli passi in avanti in quasi tutto il continente, tranne che in Italia, nelle elezioni europee di domenica: una vera e propria “onda verde”. In Germania, “Die Grünen” sono balzati al secondo posto con il 20% dei consensi, battendo nettamente i socialdemocratici.

