Centro Italia, il webinar per le comunità energetiche

L’evento sarà visibile sulla pagina Facebook di Comuni Rinnovabili e sul canale YouTube di Legambiente il 26 aprile alle ore 17.00

L’evento è dedicato alle quattro regioni del centro Italia colpite dal sisma per presentare le misure del PNRR e del Fondo complementare Sisma a favore delle Comunità energetiche rinnovabili, in vista dei prossimi bandi. Nel webinar, grazie alla presenza di esperti, si avranno informazioni sulla normativa, gli impianti rinnovabili e sui passi da fare per realizzare una comunità energetica. Le Comunità energetiche sono un nuovo strumento per soddisfare i propri bisogni energetici, a disposizione di gruppi di imprese, cittadini, enti locali, associazioni del terzo settore. La partecipazione alla comunità energetica permette di abbattere i costi in bolletta oltre che generare benefici ambientali e sociali per tutta la comunità.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi QUI