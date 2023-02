menù sostenibili

Le vongole saranno meno: gli allevamenti sono minacciati dalla scarsa portata dei fiumi

“Potevo essere al loro posto”, penso mentre mi sorprendo ad ascoltare il rumore emesso dalle vongole appena acquistate. È difficile pensare a loro come animali, perché hanno una forma strana, non hanno occhi e non comunicano come può fare un polpo. Ma le vongole vedono la luce, avvertono il “sapore” dell’acqua quando è piena di plancton, percepiscono la salinità, se “addolcita” da un fiume o dal rubinetto, quando le sciacquiamo prima di cucinarle vive. Anche perché, se arrivassero morte in padella non sarebbero buone da mangiare. Eppure, dal punto di vista ecologico, siamo (stati) più vicini a una vongola che a un leone. Siamo onnivori, evoluti mangiando frugalmente un po’ quello che capitava a tiro, come vongole che filtrano l’acqua trattenendo il pulviscolo marino ricco di microrganismi vegetali e animali, briciole di materia viva e morta.

Collocati nel mezzo della gerarchia alimentare, i nostri antenati erano perennemente minacciati dai predatori apicali, ed è anche per doverci difendere da questi che ci siamo attrezzati d’ingegno e abbiamo scalato la piramide alimentare, attraverso la tecnologia. Ora che siamo in vetta, che sarà di noi? Molti predatori si sono estinti, oltre che per via della nostra caccia, perché il loro ambiente è cambiato e così anche la disponibilità di prede. Da onnivori, possiamo però scegliere un menù più durevole, sostenibile, diremmo oggi, includendo in questo anche i bivalvi. Ma abbiamo un problema: sebbene le vongole non siano minacciate, come specie, dal cambiamento ambientale, lo sono i loro allevamenti per i tanti processi ecologici legati alla riduzione della portata dei fiumi. Saranno sempre meno disponibili e più care. Non ci resta quindi che mangiarne di meno, frugalmente, penso arrotolando questi spaghetti che mangerò di nuovo tra un mese.