“Volontari senza età” sul mensile di febbraio

Cresce l’impegno degli over 65 al fianco delle nuove generazioni per lottare contro la crisi climatica. E poi l’inchiesta sui fitofarmaci in agricoltura e quella sui costi ambientali delle guerre. Tra le buone notizie, il ritorno delle antilopi delle steppe in Kazakistan grazie alle politiche di conservazione

L’Italia, dopo il Giappone, è il secondo Paese più vecchio al mondo. Ma gode di un patrimonio da non disperdere, fatto di esperienza, tempo e voglia di prendersi cura del futuro. “Volontari senza età” è il titolo della storia di copertina di Nuova Ecologia di febbraio, dedicata alla crescita del volontariato ambientale degli over 65. Dalla piantumazione di alberi alla creazione di comunità energetiche, gli anziani sono sempre più schierati al fianco delle giovani generazioni nella lotta alla crisi climatica.

Tra le inchieste del mensile segnaliamo “Cocktail chimico”, dedicata ai fitofarmaci presenti nel cibo che portiamo sulle nostre tavole, ma anche nelle falde acquifere e nei terreni. E che rappresento una grande minaccia per la biodiversità e per la salute umana. Come denuncia anche Legambiente nel dossier “Stop pesticidi nel piatto”.

Nelle pagine della rivista troviamo anche un’inchiesta sugli impatti ambientali delle guerre, “Clima di guerra”. A partire da quella in Ucraina, dove in 18 mesi di combattimenti sono state emesse 77 milioni di tonnellate di CO 2 eq, che raddoppiano a 150 se si conta anche il peso della ricostruzione del Paese.

LEGGI IL SOMMARIO del numero di febbraio

Ai temi della guerra è legata anche l’intervista di Nuova Ecologia all’attivista e giornalista bielorussa Olga Karatch. Considerata una terrorista dal regime di Lukashenko, tanto da rischiare la pena di morte nel suo Paese, ha ricevuto in Italia il premio intitolato ad Alexander Langer come riconoscimento del suo impegno per la pace, per i diritti delle donne e per il cambiamento democratico in Bielorussia.

Una buona notizia è quella raccontata nelle pagine deputate alla divulgazione scientifica e riguarda “la rinascita della saiga”. Grazie all’efficacia delle politiche di conservazione, infatti, dal 2005 a oggi in Kazakistan la popolazione delle antilopi delle steppe è passata da 39.000 a quasi 2 milioni di esemplari, facendo passare l’animale protetto dalla categoria “in pericolo critico” a “prossima alla minaccia” secondo i parametri dell’Unione interazionale per la conservazione della natura (Iucn).

E, ancora, “Ho voluto la bicicletta”. Un premio per le donne che promuovono le due ruote e il cicloturismo intitolato alla memoria di Mariateresa Montaruli, la giornalista, scrittrice e blogger appassionata di bici scomparsa prematuramente lo scorso luglio. “Chiedi alla polvere”: la difficoltà di essere felici e il dolore di una perdita in Lasciami qui, il primo graphic novel dell’illustratrice Giulia Rosa, che su Instagram conta ben 630mila followers.

Questi e altri contenuti sono stati al centro della presentazione del numero di febbraio di Nuova Ecologia dello scorso 31 gennaio, a cui hanno partecipato Ivan Pedretti, segretario nazionale dello Spi (Sindacato pensionati italiani) e Mattia Lolli, responsabile volontariato di Legambiente.

RIVEDI LA PRESENTAZIONE DEL NUMERO