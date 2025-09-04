venerdì 5 Settembre 2025
Diritti

Vittoria di Harvard, giudice dichiara illegale il blocco dei fondi voluto da Trump

Redazione
di Redazione
0
0
Manifestanti si riuniscono a Newark, New Jersey, per Mahmoud Khalil, che rischia l’espulsione dopo aver partecipato alle proteste pro-Palestina alla Columbia University
La giudice Allison Borroughs ha stabilito che la decisione di Trump di sospendere 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici all’università di Harvard per la ricerca, usando l’antisemitismo come pretesto, ha violato la legge

“Il governo ha violato la libertà di parola dell’Università garantita dal primo emendamento della Costituzione americana e ha usato l’antisemitismo come pretesto per attaccare in modo mirato e ideologico Harvard” così recita la sentenza della giudice Allison D. Burroughs, che ha assegnato la vittoria legale alla prestigiosa Università statunitense nella controversia contro l’amministrazione Trump, che aveva deciso di sospenderle circa 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici per la ricerca.

Secondo la giudice, congelando miliardi di dollari di fondi per la ricerca in nome della lotta all’antisemitismo, il governo ha quindi violato la legge, e non potranno tra l’altro essere bloccati altri finanziamenti a ulteriori enti.

Leggi anche La scienza si mobilita contro i tagli di Trump a università e ricerca

La sentenza potrebbe non essere ancora definitiva, ma la decisione della giudice Allison D Burroughs della Corte distrettuale di Boston (nominata da Obama) è un brutto colpo alla campagna del tycoon che da tempo tenta di rimodellare il sistema educativo.

Nei mesi scorsi, l’Università di Harvard aveva fatto causa a Trump dopo la sospensione dei fondi, di fatto dovuta al rifiuto da parte della stessa di modificare i programmi accademici e le politiche di ammissione per studenti e docenti, come richiesto dall’amministrazione Trump. Il presidente aveva anche accusato l’Ateneo di non aver fatto abbastanza per evitare episodi di antisemitismo nel campus.

“Dobbiamo combattere l’antisemitismo, ma dobbiamo anche proteggere i nostri diritti, incluso il diritto alla libertà di parola, e nessuno dei due obiettivi dovrebbe né deve essere sacrificato sull’altare dell’altro”, ha scritto la giudice Burroughs in una sentenza di 84 pagine. “Harvard sta attualmente, seppur tardivamente, adottando le misure necessarie per combattere l’antisemitismo e sembra disposta a fare ancora di più, se necessario”, sottolinea. “Ora – prosegue – è compito dei tribunali fare lo stesso, agire per salvaguardare la libertà accademica e la libertà di parola, come richiesto dalla Costituzione, e garantire che importanti ricerche non siano indebitamente sottoposte a sospensioni arbitrarie e proceduralmente inefficaci dei finanziamenti, anche se ciò comporta il rischio di incorrere nell’ira di un governo impegnato a perseguire i suoi obiettivi a qualunque costo”.

Summary
Vittoria di Harvard, giudice dichiara illegale il blocco dei fondi deciso da Trump
Article Name
Vittoria di Harvard, giudice dichiara illegale il blocco dei fondi deciso da Trump
Description
La giudice Allison Borroughs ha stabilito che la decisione di Trump di sospendere 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici all’università di Harvard per la ricerca, usando l’antisemitismo come pretesto, ha violato la legge
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH