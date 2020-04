Ennesimo grave attacco al Parco nazionale di Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, in cui 13 ranger che scortavano un convoglio di civili sono stati uccisi il 24 aprile scorso per mano di bracconieri, in un agguato guidato dalla milizia ribelle Hutu appartenente alle Forze democratiche di liberazione del Rwanda.

«È stata una strage senza precedenti – si legge nel comunicato del Parco – Senza l’impegno di questi uomini e di queste donne, Virunga non esisterebbe. Siamo vicini alle famiglie di tutti i caduti e ringraziamo tutti per l’amore e la vicinanza che ci hanno dimostrato in questo periodo straziante. Un amore che ci commuove e incoraggia ad andare avanti». L’imponente riserva, primo Parco africano istituito nel 1925 e Patrimonio UNESCO dal 1975, è un patrimonio inestimabile di flora e fauna e dimora dei gorilla di montagna, specie a rischio estinzione che nel 2018 contava circa 600 esemplari all’interno dell’area protetta, minacciati da deforestazioni e continue guerriglie per contrabbando, bracconaggio e sfruttamento delle risorse minerarie.

Nel Virunga i ranger hanno un ruolo di vitale importanza, dedicando la loro vita alla protezione di questi primati. Nell’attentato, l’ultimo di una lunga lista, hanno perso la vita in totale 19 persone. Il 10 aprile 2018 altri 5 ranger erano rimasti uccisi in un’imboscata, sommandosi agli oltre 170 che hanno perso la vita negli ultimi vent’anni, massacrati da gruppi di miliziani per motivi legati in primis al traffico illecito di risorse come oro e diamanti.

Al riguardo il WWF scrive: «Sono molti gli interessi economici che si scontrano

con la conservazione: il bracconaggio per il commercio illegale, così come l’uso criminale di altre risorse naturali (la legna delle foreste dei vulcani viene illegalmente trasformata in prezioso carbone) servono a finanziare una criminalità diffusa spesso collegata agli interessi dei signori della guerra».