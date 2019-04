A Vinitaly, presso lo stand del Consorzio Tutela Prosecco Doc si è tenuto un incontro sul tema della sostenibilità in viticoltura con un focus specifico sul caso del prosecco. Alla conferenza ha partecipato il responsabile nazionale agricoltura di Legambiente, Angelo Gentili, che ha presentato le proposte dell’associazione ambientalista. Presenti anche Armando Serena, Presidente del Consorzio Vini Asolo Montello; Innocente Nardi, Presidente del Consorzio Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg; Stefano Zanette, Presidente del Consorzio Tutela Prosecco Doc. Nel corso della conferenza, Legambiente ha presentato una serie di proposte concrete per rendere più sostenibili dal punto di vista ambientale le coltivazioni dedicate al prosecco, realtà senza dubbio tra le più significative nel mondo vitivinicolo nazionale e cresciuta moltissimo nel corso degli ultimi anni, talvolta generando problematiche legate sia al rapporto con territorio al conflitto con le popolazioni locali.

Basti pensare alla diffusione a macchia d’olio della monocultura del prosecco che ha invaso aree vicine a centri abitati e scuole, con conseguenze di carattere ambientale, sanitario e sociale a causa dell’ingente utilizzo di molecole di sintesi pericolose per i trattamenti fitosanitari. Inoltre, molto spesso le coltivazioni si sono spinte fino a lambire corsi d’acqua, risorgive e aree di grande interesse paesaggistico e naturalistico, prendendo il posto di siepi, alberature e boschi, generando anche in questo caso impatti negativi dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed ecologico. Per chiarire ulteriormente questo aspetto, è sufficiente analizzare i dati: in Veneto si è passati da 70.490 ha di vigneti nel 2007 a 94.291 ha nel 2018, con una crescita esponenziale delle superfici occupate dalla vite (+8,27% rispetto al 2017) con quasi 8.000 ha di prosecco nella doccg di conegliano e 24.450 ha nella doc, con un’espansione evidente anche in Friuli Venezia Giulia. Mentre nella Docg di Asolo dal 2011 al 2017 i nuovi impianti sono aumentati dell’80 %. Le viti hanno preso il posto del mais, seminativi, prati pascoli e boschi con una produzione di 540 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo. Come è facile intuire, la monocultura del prosecco ha prevalso in maniera evidente ed invasiva rispetto al naturale equilibrio tra agricoltura e ambiente naturale, portando con sé anche conseguenze negative correttamente evidenziate dai cittadini e le popolazioni locali in numerose occasioni tra cui le marce “Stop pesticidi”.

“Ad oggi, appare evidente e non procrastinabile – ha dichiarato Angelo Gentili – l’esigenza di dare vita a una svolta epocale che coinvolga non solo i consorzi del prosecco ma l’intero modello agricolo nazionale con una radicale diminuzione dell’utilizzo di fitofarmaci. Ogni anno, in Italia ne vengono utilizzate 130.000 tonnellate che contribuiscono alla contaminazione di suolo ed acque. Stando ai dati di Ispra, il 67% delle acque superficiali ed il 33% delle acque sotterranee sono contaminate dai principi attivi dei fitofarmaci utilizzati nelle diverse filiere agricole. Occorre quindi invertire la rotta – ha continuato Gentili – e guardare ad un modello agricolo che abbia l’agroecologia come principio cardine del cambiamento, garantendo insieme alle migliori buone pratiche agricole la fertilità del suolo, la tutela del paesaggio e della biodiversità, la salubrità e la sicurezza dei prodotti e intrecciando made in Italy, innovazione e tradizione per rispondere sia alle giuste esigenze delle popolazioni locali che più in generale alla gravissima febbre del Pianeta”.

In tal senso, il 26 febbraio scorso il Parlamento italiano ha votato all’unanimità una mozione di enorme rilievo per dare attuazione a regole vincolanti in favore di una drastica diminuzione dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura. Ora risulta quanto mai fondamentale una revisione da parte del Governo e dei Ministeri competenti del Pan (Piano di azione nazionale sull’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari) al fine di garantire senza indugi obiettivi misurabili per l’utilizzo dei fitofarmaci, tenendo conto anche delle aree più sensibili. Allo stesso tempo, è di fondamentale importanza l’approvazione e l’applicazione di regolamenti severi per quanto riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza, l’utilizzo di molecole pericolose e la salvaguardia della salute delle popolazioni residenti da parte dei Comuni coinvolti attraverso regolamenti omogenei e di area condivisi con i cittadini e che prevedano controlli accurati e puntuali. “In questo contesto – ha proseguito Gentili – è cruciale che anche i consorzi del prosecco prendano atto della necessità di una svolta decisiva per consentire un minor impatto delle coltivazioni dedicate al prosecco sia rispetto agli equilibri ecosistemici che alla salute delle popolazioni. Prioritaria è dunque la pianificazione e l’attuazione di una serie di interventi che riducano drasticamente l’impatto negativo.”

In occasione del suo intervento, Gentili ha presentato un decalogo di buone pratiche ed interventi da attuare rivolto proprio ai consorzi. Ecco i focus:

1) Siepi

Favorire il ripristino e la piantumazione delle siepi con numerose essenze al proprio interno, molto efficaci sia per arginare l’effetto deriva dei trattamenti fitosanitari nei confronti delle aree più sensibili come corsi d’acqua, risorgive, siti di interesse naturalistico che rispetto al rapporto con gli insediamenti umani. Le siepi inoltre hanno il compito di ripristinare dei veri e propri corridoi ecologici al fine di garantire un maggiore equilibrio e rompere con la monocultura rispettando maggiormente gli ecosistemi e la biodiversità

2) Alberature e boschi

Garantire, favorire e ripristinare la presenza di alberature, boschi e aree verdi che hanno una funzione fondamentale dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e nella conservazione e lo sviluppo degli habitat oltre che nella mitigazione dell’impatto della monocultura.

3) Stop pesticidi

Mettere al bando senza indugi le molecole più pericolose di sintesi sia rispetto a funghicidi come Mancozeb e Folpet che agli insetticidi più dannosi per la salute umana e per gli ecosistemi. È necessario inoltre dire basta anche ai neonicotinoidi ed a tutti i prodotti estremamente dannosi per le api, insetti essenziali per il mantenimento della biodiversità oltre che bioindicatori dal punto di vista ecologico. Occorre utilizzare obbligatoriamente per la distribuzione dei fitofarmaci macchine anti-deriva che permettano di limitare fortemente l’impatto. È necessario infine stabilire un piano di monitoraggio supportato finanziariamente dai consorzi sia rispetto al corretto utilizzo dei fitofarmaci che alla presenza di residui di molecole pericolose di sintesi nel terreno e nelle acque nelle aree del prosecco. Eliminare da subito l’utilizzo del glifosate, molecola la cui pericolosità è ampiamente dimostrata, senza attendere la scadenza della commissione europea del 2022. In alternativa, adottare e diffondere tecniche di coltivazione che prevedano l’inerbimento tra le file anche al fine di diminuire fortemente sia il dissesto idrogeologico che il rischio di incidenti nei terreni declivi e favorire al tempo stesso la diminuzione dell’evapo-traspirazione e quindi l’utilizzo di acqua, bene sempre più prezioso.

4) Fertilità del suolo

Al fine di garantire la fertilità del suolo in fortissima diminuzione per l’eccessivo utilizzo dei concimi chimici, utilizzare la concimazione organica che consente un maggiore assorbimento dei principi nutritivi dalla pianta, rende le viti più resistenti alle avversità al contrario della concimazione chimica che impoverisce sempre di più terreno.

5) Vitigni resistenti

Utilizzare vitigni resistenti alla peronospora ed ad altre patologie, inserendo nei disciplinari questa possibilità che consentirebbe di abbattere fortemente l’utilizzo di fitofarmaci utilizzandole nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale e sanitario .

6) Informazione e formazione

Formare e informare puntualmente attraverso percorsi formativi specifici i viticoltori che fanno parte del consorzio sulla pericolosità dei fitofarmaci e la minimizzazione dell’utilizzo attraverso le nuove metodologie e tecniche che permettono di realizzare una viticoltura più sostenibile

7) Diffusione del biologico

Promuovere ed incentivare fortemente (raddoppiare la superficie nei prossimi tre anni) all’interno dei consorzi la diffusione dei metodi di agricoltura biologica che possono costituire una valida alternativa capace di garantire la produzione, adottando al tempo stesso metodologie che non hanno impatto sull’ambiente e sulle popolazioni e qualificano significativamente la qualità e la sostenibilità ambientale del prodotto.

9) Interventi nelle aree sensibili

Legambiente chiede con forza che vengano effettuate delle scelte coraggiose e lungimiranti da parte dei consorzi volte a ristabilire un equilibrio sia rispetto ai guasti arrecati agli ecosistemi naturali che ai rischi per le popolazioni locali. Occorre innanzitutto una moratoria rispetto a nuovi impianti di vigneti con deroghe unicamente rivolte a vitigni resistenti o biologici e riservate a piccoli coltivatori fortemente radicati nel territorio. I vigneti non possono rappresentare il simbolo delle zone off limits o peggio ancora elementi che provocano danni ai corsi d’acqua, alle falde ed ai corridoi ecologici o addirittura rischi per le popolazioni locali a causa della vicinanza ad asili, scuole, strade e centri abitati, come sovente purtroppo accade. Anche in questo caso, occorre una svolta radicale affinché oltre alle dovute restrizioni rispetto alle zone vincolate ( sic Zps ecc..), nei pressi delle aree sensibili con la presenza di insediamenti abitativi ,vengano realizzate siepi con molteplici essenze, si favorisca con efficacia l’utilizzo di vitigni resistenti, si realizzino delle fasce di rispetto e delle fasce tampone, si promuova anche con indennizzi specifici la coltivazione biologica e vengano rispettate le distanze di sicurezza (almeno 50 metri).

È indispensabile favorire in modo significativo ed urgente l’attuazione di una serie di provvedimenti urbanistici da parte delle amministrazioni comunali coinvolte, sollecitando con decisione l’approvazione di regolamenti comunali ed intercomunali omogenei e di area che prevedano norme chiare che salvaguardino la salute dei cittadini oltre a prevedere puntuali calendari di controllo.

10) Fondo di indennizzo

Legambiente chiede con determinazione che i consorzi costituiscano un fondo di indennizzo per rimborsare i viticoltori, prevedendo l’espianto dei filari di viti laddove per la loro vicinanza a luoghi sensibili sia dal punto di vista sanitario e sociale (centri abitati, scuole, aree di alta frequentazione) che ambientale (risorgive, corsi d’acqua, aree di pregio naturalistico) costituiscano elementi di rischio per la salute dei cittadini o per l’equilibrio degli ecosistemi più sensibili. Ciò rappresenterebbe un segnale di grande rilievo che permetterebbe di ricostituire la base di un confronto sereno con le popolazioni locali, in un’ottica capace di porre davvero la sostenibilità ambientale e la salute dei cittadini al centro di ogni ragionamento.

Autore: Margherita Ambrogetti Damiani