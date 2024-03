Vincitori al B Corp school

Durante l’evento finale, la Changemaker Competition, sono state presentate le 18 start up realizzate dagli studenti che incarnano i valori b corp sotto diversi aspetti: attenzione all’ambiente, alle partnership sui territori, agli stakeholder. La prima edizione (anno scolastico 2017-2018) ha visto coinvolti quasi 500 studenti di 19 classi differenti, provenienti da 9 scuole diffuse su tutto il territorio nazionale.

Le classi hanno presentato le loro startup iper aggiudicarsi il primo premio di miglior startup “B Corp School” e hanno mostrato ai giudici i prototipi dei loro prodotti o servizi. Tutto ciò grazie alla collaborazione di mentor provenienti dal mondo bcorp che hanno permesso di costruire imprese che facciano la differenza. Val Soap è la vincitrice del progetto B Corp School. La start up Val Soap della 3 A del Liceo Scientifico dell’Istituto Olivelli Putelli di Darfo​ (BS) vince il premio Best for B Corp School distinguendosi per impatto ambientale positivo, (prodotto creato con risorse del territorio e supporto della comunità locale) e capacità di passare alla fase di “go to market”.