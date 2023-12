“Vincere lentamente è come perdere”

Entra nel vivo il XII congresso nazionale di Legambiente. All’Auditorium del Massimo di Roma comincia l’assemblea plenaria con l’intervento del presidente dell’associazione, Stefano Ciafani

Aprono a Roma i lavori del XII congresso nazionale di Legambiente. Dopo le spiegazioni di rito delle procedure congressuali, affidate al direttore generale dell’associazione Giorgio Zampetti, il primo a prendere la parola dal palco dell’Auditorium del Massimo è il “padrone di casa”: Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, che nel suo breve intervento auspica il ritorno alla centralità di Roma in campo ambientale e lancia l’appuntamento per il sit-in previsto per sabato 2 dicembre, sotto il Campidoglio, contro l’inceneritore che la giunta guidata da Gualtieri vuole realizzare a Santa Palomba.

Dopo è stato il turno dei saluti del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, affidati a un videomessaggio. Il ministro ha sottolineato l’importanza di avere un “pungolo” come Legambiente nello svolgimento del suo lavoro, capace allo stesso tempo, e con la stessa chiarezza e trasparenza, di proporre come di contestare, duramente se necessario. Pichetto Fratin ha chiuso i saluti ai lavori dell’assemblea ricordando i due obiettivi comuni, al governo e a Legambiente: l’addio all’utilizzo delle fonti fossili e la tutela della biodiversità.

Arriva il turno del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Nella sua relazione, Ciafani ha ricordato il lavoro fatto in questi quattro anni dall’associazione. Un lavoro reso più difficile dalla pandemia ma che ha portato grandi risultati. Su tutti, il ruolo sempre più centrale dei giovani dentro Legambiente, sempre più presenti nel direttivo nazionale dell’associazione come in quelli regionali. Stefano Ciafani ha poi insistito sull’importanza della lotta alla crisi climatica. Una lotta che bisogna vincere, e farlo velocemente, perché “vincere lentamente equivale a perdere”. Primo nemico, insomma, è il “partito della lentezza”. Non risparmia critiche al governo, e a tutti quelli che per interesse o miopia non fanno che dilatare i tempi, rimandare scelte, ma non le risparmia neanche a quegli ambientalisti – come Italia Nostra e Gli Amici della Terra – che ancora si battono contro pannelli solari e pale eoliche per presunti danni al paesaggio.