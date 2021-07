Villette abusive a Caminia, 70 gli indagati

Le misure scattate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catanzaro che, nel dicembre scorso, ha portato al sequestro preventivo di 71 immobili

In tutto sono 70 gli indagati a cui la Procura di Catanzaro contesta la costruzione abusiva di immobili nell’ambito dell’inchiesta che, nel dicembre scorso, ha portato al sequestro preventivo di 71 immobili a Caminia di Stalettì. L’inchiesta ha fatto emergere l’occupazione abusiva di terreni pubblici sottoposto a vincolo paesaggistico nel fondo Panaja tra la spiaggia e la ferrovia, dove sono state costruite illecitamente residenze estive.

Lo scorso 20 luglio hanno avuto inizio le demolizioni. Un’azione sostenuta da Legambiente Calabria. “Siamo al fianco delle pubbliche amministrazioni, a partire dal Comune di Stalettì, che stanno, finalmente, svolgendo il proprio ruolo restituendo Caminia all’uso collettivo – ha dichiarato nell’occasione la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta – Restiamo in attesa della demolizione di tutte le villette abusive incluse quelle ancora sub iudice, un vero ecomostro diffuso per come è stato definito, e del conseguente recupero ambientale effettivo del territorio. Non vogliamo che restino ferite aperte come quella, ben visibile, rimasta a Stalettì dopo l’abbattimento di parte di villaggio Lopilato, seguito ad anni di lotte ambientali”.