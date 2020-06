Villa Mater a Rivoli rinascerà con la coesistenza partecipativa

Nell’estate del 2017 l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ha promosso, attraverso un bando pubblico, il riutilizzo e la valorizzazione con fini sociali di Villa Mater a Rivoli, a circa 9 km da Torino. Si tratta di un complesso immobiliare sito all’interno di un parco di 5.000 metri quadri che comprende una palazzina di circa 1.600 mq in buone condizioni di conservazione, casa per anziani sino a qualche anno fa.

Alla call ha risposto, con un progetto giudicato realizzabile dall’Ufficio Pio, un team trasversale formato da Legambiente Piemonte con la cooperativa sociale Altroché e lo Studio di architettura Bianchi e Malacrino, per una proposta che coniuga il tema delle cosiddette retirement communities, comunità residenziali progettate per over 50 autosufficienti, e quella che potrebbe definirsi una sperimentazione di “coesistenza partecipativa”, aperta a ogni target e fondata sui principi della condivisione in molteplici ambiti: abitativo, lavorativo e nell’erogazione di servizi comuni.

Il percorso prevede la costruzione di una residenza abitativa dove giovani e anziani possano convivere e supportarsi reciprocamente grazie a servizi comuni tra i quali un portierato di comunità che consenta di affiancare ognuno nello svolgimento di incombenze quotidiane, dalla spesa al pagamento delle bollette.

Al momento la difficoltà maggiore è rappresentata dalle risorse economiche a disposizione: insufficienti a coprire il fabbisogno necessario. L’operazione ammonta a circa tre milioni di euro che, in prospettiva, potranno essere “recuperati” grazie al contenimento di spese sanitarie, di affitto e, più diffusamente, di quelle legate a servizi che non saranno più erogati a singoli ma a un’intera comunità con conseguenti benefici per la collettività.

Questo assume maggior valore oggi, alla luce del periodo appena trascorso in seguito all’emergenza covid-19: sono circa 13.000 gli anziani deceduti all’interno di residenze sanitarie (le Rsa), soli e lontani dalle proprie famiglie e privati di un’adeguata assistenza, a garanzia della dignità che dovrebbe caratterizzare la fase terminale della vita di ognuno. Il progetto è stato selezionato tra i “Cantieri viceversa” del Forum del Terzo Settore e Forum della finanza sostenibile.

“Oggi più che mai occorre progettare e realizzare esperienze di abitare in modo collaborativo per non avere bisogno domani di residenze per anziani – spiega – Flavia Bianchi, architetto da anni impegnata con Legambiente – Questo comporta l’individuazione, il recupero e l’efficientamento energetico di edifici abbandonati o sottoutilizzati rispondendo ad un fabbisogno che negli anni sarà sempre più intenso, contribuendo già oggi a realizzare comunità solidali. Se poi avviassimo, come abbiamo preventivato, motori economici capaci di generare posizioni lavorative avremmo nuovi cantieri civili e circolari. Cerchiamo risorse finanziare più attente e iter burocratici e amministrativi più accoglienti per coprogettare una sana ricetta di ripartenza per il paese”.

La riqualificazione di Villa Mater appare non solo un progetto di rigenerazione urbana ma un vero e proprio percorso di ripensamento del tema dell’inclusione per la terza età e del confronto intergenerazionale, utile ad arginare le solitudini e a rafforzare il senso di comunità che, in occasioni come quella che sta vivendo il Paese, appaiono necessari per una ripartenza sostenibile e partecipata.

Per saperne di più e sostenere il progetto: economiacivile@legambiente.it