di NOEMI ZURLO

La Campania vive una lunga storia di virtuosismi legati all’Economia Civile. Le prime tracce

risalgono intorno al 1760 quando Antonio Genovesi istituisce la prima cattedra di Economia

nell’Università di Napoli, spiegando come il tema dovesse essere finalizzato al

raggiungimento della felicità pubblica e di un’armonia sociale.

Un territorio dinamico, quello campano, nel quale sono stati istituiti tre Distretti dell’Economia

civile: a Napoli, Pontecagnano e Marcianise. A questi si aggiunge un lavoro intenso

promosso dalla Regione Campania che ha dato vita al primo Osservatorio di Economia

Civile che “intende promuovere lo sviluppo dell’economia civile, quale nuovo modello

economico di produzione e di sviluppo sostenibile”.

Una cornice regionale capace di accelerare i processi di attivazione nei territori partendo dall’incrocio tra fragilità e potenzialità socio-ambientali. La regione vive una vera e propria polarizzazione tra queste due dimensioni: infatti, come emerge dal “Flash Report 2019 su povertà ed esclusione sociale in Italia” promosso da Caritas Italiana, presenta alte percentuali legate alla fragilità sociale soprattutto sul tema della disoccupazione (20,4%) ma al contempo si trova in

vetta alla classifica dei Green Jobs, professioni che coniugano gli aspetti lavorativi alla

sostenibilità ambientale.

Sempre sul tema dell’economia civile a Succivo, in provincia Caserta, all’interno del Casale

di Teverolaccio, è attivo uno dei Ri-Hub del progetto ECCO con attività legate alla

formazione sull’orticoltura e sulla ristorazione green. Nello stesso contesto opera la

Cooperativa sociale Terra Felix, con l’obiettivo di tutelare, promuovere e valorizzare il

territorio. Francesco Pascale, referente del Ri-Hub e collaboratore di Terra Felix racconta:

“Siamo in un contesto che vive un alto degrado territoriale e con la nascita della cooperativa

sociale Terra Felix e del Ri-hub intendiamo perseguire un interesse comunitario

promuovendo uno sviluppo sociale coniugando la solidarietà con la formazione e la

valorizzazione di ogni singolo individuo. Il nome Terra Felix nasce durante le guerre

sannitiche per indicare la prosperità di queste terre e siamo orgogliosi di rivendicare questa

caratteristica nella sua essenza”.

A partire da questo contesto Legambiente ha dato vita a un laboratorio chiamato “Cantiere

Campania” con l’obiettivo di moltiplicare le azioni di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.

“È una sfida necessaria in una Regione nella quale si sovrappongono grandi fragilità e

straordinarie potenzialità – dichiara Francesca Ferro, Direttrice di Legambiente Campania –

attraverso il Cantiere intendiamo promuovere nuovi processi sostenibili dal punto di vista

ambientale e sociale”.