Viaggio in Italia: l’economia civile e circolare si racconta

EcoforumLa Comunità montana Castelli Romani e Prenestini si è costituita Distretto dell’economia civile. Si tratta del primo ente sovracomunale a farlo in Italia

di Angelo Buonomo

La Comunità montana Castelli Romani e Prenestini rappresenta la prima esperienza in Italia di ente sovracomunale a costituirsi come Distretto dell’economia civile. I comuni coinvolti sono: Cave, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Zagarolo. Il Distretto ha preso vita grazie a un atto fondativo sottoscritto dai comuni aderenti alla Comunità Montana, cittadini, imprese, realtà associative, agenzie formative sancendo, in questo modo, il protagonismo degli attori dell’Economia civile.

A partire da questo atto sono stati elaborati diversi strumenti e progetti volti a costruire reti tra i soggetti coinvolti e a dare vita a processi di sviluppo locale sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. In questa ottica il Distretto, nel settembre 2019, ha adottato la “Carta di Impegno e il Manifesto dei Valori dell’Economia Civile del Distretto della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini” e, successivamente, nel maggio del 2020, il “Regolamento dei beni condivisi”. Accanto a questi strumenti è stata promossa una ricerca-azione condotta attraverso il metodo del “Design del potenziale dei contesti territoriali”, lo strumento utilizzato da Legambiente per rafforzare l’azione dei Distretti dell’Economia civile, con l’obiettivo di dare una nuova lettura del contesto volta a sviluppare percorsi di innovazione partecipata aperta.

L’analisi prodotta ha evidenziato alcune traiettorie di lavoro su quattro “codici traino”: economia circolare, capitale relazionale, innovazione pubblico-privato, connessione emergenza sociale e potenzialità locale. Il Distretto si articola in due direzioni: i processi di sviluppo locale che nascono attraverso gli enti pubblici e gli attori di economia civile della Comunità montana e le iniziative dei singoli Comuni aderenti. Dalla sua costituzione il Distretto dell’Economia civile Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini ha promosso diversi progetti come l’adozione di patti di collaborazione, la candidatura al bando Social Economy Missions” promosso dall’Agenzia esecutiva per le PMI con il progetto “Send a postcard”, i progetti di cooperazione internazionale come Alin.li. volto a creare un ponte di solidarietà con l’Africa e l’accordo di per realizzare un Distretto dell’Economia Civile in Senegal. In questa prospettiva assumono un valore significativo i bandi promossi dalla Comunità montana volti a sviluppare processi di economia circolare e civile come quello indirizzato a gruppi informali di giovani tra i 25 e i 40 anni, quello indirizzato alle associazioni presenti nel Distretto e quello dedicato ai comuni aderenti. Un processo aperto e partecipato che punta a costruire un nuovo modello di sviluppo locale. Il Distretto dell’Economia civile della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini è in cammino.