Viaggio in Italia, a Lucca è nato il primo Distretto dell’economia civile provinciale

di ANGELO BUONOMO

A Lucca è nato il primo Distretto dell’Economia civile provinciale. Dopo un lungo percorso avviato circa un anno fa che ha visto come protagonisti istituzioni, enti del terzo settore, mondo dell’impresa e Università, il Presidente della Provincia Luca Menesini ha emanato un decreto deliberativo che ha istituito ufficialmente il Distretto. Oltre alla Provincia ne fanno parte alcuni Comuni del territorio, la Camera di Commercio, l’Arcidiocesi, la Caritas, Legambiente, il Polo tecnologico e numerose associazioni. La promozione dell’economia civile passa attraverso la pratica di un modello di sviluppo che si muove sui valori di corresponsabilità, protagonismo civico, sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Mappature di fragilità

Il processo di istituzione del Distretto, che nasce dal lavoro promosso dalla Provincia di Lucca e dalla Camera di Commercio, è uno degli esiti del Tavolo di economia civile della provincia di Lucca, promosso da Caritas diocesana e Legambiente nel 2019. Il Tavolo ha realizzato un’attività di ricerca-azione attraverso il metodo del “Design potenziale dei contesti territoriali” al fine di dare vita a una mappatura delle fragilità e delle potenzialità socio-ambientali dei territori, individuando i soggetti economici e del Terzo settore che operano nella provincia e che praticano economia civile. Da questo lavoro di mappatura sono nati due lavori di ricerca: il flash report “d’ISTANTI: capacità di risposta sociale e orizzonti civili in tempo di Covid” presentato a luglio 2020 e “Fermenti. Primo rapporto sull’economia civile in provincia di Lucca” presentato a dicembre 2020. I promotori del Distretto della provincia di Lucca hanno dichiarato che in questa fase di incertezze e difficoltà legate alla diffusione del virus l’economia civile assume un valore decisivo per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Tutti gli obiettivi del Distretto

Nel comunicato stampa si legge: “La Provincia di Lucca, con l’istituzione del Distretto, raccoglie l’invito dei fondatori del Tavolo attraverso ‘l’Appello per la costituzione del Distretto di economia civile in provincia di Lucca’ viste le richieste di adesione da parte di nuovi soggetti e le sollecitazioni seguite alla presentazione dei due rapporti di ricerca”. Nel documento istitutivo si pongono gli obiettivi del Distretto: promuovere azioni di innovazione sociale, ambientale ed economica per rispondere alle fragilità socio-ambientali; misurare l’impatto dei territori in termini di ecologia integrale; costruire risposte concrete con gli attori di economia civile; sviluppare il tessuto economico in una chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un’ottima notizia in una regione, la Toscana, sempre più circolare e civile.