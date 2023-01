Viaggia su rotaia l’export sostenibile del Sud Italia

Al via un nuovo servizio di trasporto merci del Polo Logistica (Gruppo FS Italiane) dalla Sicilia al Nord Europa con 6 treni a settimana. Aumentano i collegamenti tra due scali strategici del Sud Italia, il terminal di Marcianise e il terminal di Catania Bicocca. Export, intermodalità e sostenibilità crescono insieme.

Già dal 2020 la Commissione Europea, nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, ha attribuito un ruolo strategico al trasporto intermodale di merci, di cui “una parte sostanziale del 75% che oggi avviene su strada dovrebbe passare alla ferrovia e alle vie navigabili interne”.

Il tema dell’efficienza e della sostenibilità in questo ambito è di cruciale importanza per l’Italia. Secondo gli studi più recenti di Confcommercio-Conftrasporto, se tutte le regioni italiane, in particolare quelle del Sud, si allineassero ai livelli del Piemonte, la migliore per accessibilità sul territorio nazionale, potremmo contare su un incremento di PIL nell’ordine di 70 miliardi di euro l’anno.

Per la conformazione del nostro territorio, un ruolo strategico in questo adeguamento dovrebbero averlo i trasporti intermodali ferroviari e portuali, già esistenti o da sviluppare. Per questo Legambiente e gli altri attori civici interessati alla mobilità sostenibile ne chiedono da tempo un rafforzamento strategico, visti gli evidenti vantaggi sul piano ecologico e della salute. Ridurre il traffico merci stradale consente di abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, inquinanti e nocive, il consumo di fonti fossili, il tasso di incidentalità, l’occupazione di suolo dovuta a nuove infrastrutture stradali e logistiche dedicate ai grandi mezzi su gomma.

In questo quadro, un segnale importante arriva dal Polo Logistica del Gruppo FS Italiane. Dal 16 gennaio, verranno attivati 6 treni settimanali con alta capacità di trasporto (1.100 tonnellate, lunghezza 415 metri), composti da 22 piattaforme idonee al trasporto di casse mobili-container-tankcontainer-silocontainer. I viaggi dal terminal di Catania Bicocca, attraverso il terminal di Marcianise, consentiranno alle merci un rilancio da e per la Sicilia, grazie ai collegamenti con gli altri terminal di Milano Smistamento, Torino Orbassano, Busto Arsizio e Bologna Interporto. Si completa così il network intermodale nazionale e internazionale del Polo Logistica che collega la Sicilia con il nord Italia e con l’Europa.

Un vero lavoro di squadra tra le società del Polo Logistica ha reso possibile questo nuovo servizio. Il traffico merci Catania Marcianise è studiato da Mercitalia Intermodal in collaborazione con Mercitalia Rail, che svolge i servizi di trazione e manovra ferroviaria, e realizzato con il supporto di Mercitalia Shunting e Terminal per lo svolgimento delle attività di scarico e carico treni e delle manovre nel terminal di Marcianise, dove verranno composti i convogli, e di Terminali Italia, società del Gruppo RFI, per le attività di carico e scarico dei treni presso il terminal di Catania Bicocca.

Questo nuovo servizio consolida sempre più le sinergie tra le diverse aziende del Polo Logistica, confermando la strategia di posizionamento sul mercato come unica interfaccia per una logistica avanzata a vocazione ferroviaria.