Verso il futuro a tutta energia: speciale KEY26

Successo per la seconda edizione di QualEnergia Science, la rivista scientifica edita da Editoriale La Nuova Ecologia, presentata alla fiera Key a Rimini: 148 lavori proposti dai ricercatori di tutta Italia. Rinnovabili, efficienza e clima sono i temi trainanti
Sondaggio di Italia Solare presentato a KEY 2026 sulla presenza femminile nel settore delle rinnovabili: ambiente inclusivo, ma la quota di lavoratrici si ferma al 35% e permangono alcuni elementi di disparità.
In Italia su 1.781 progetti a fonti rinnovabili attualmente in fase di valutazione, circa 1200 sospesi per mancanza di istruttoria tecnica. Nel 2025 è crollato del 75% il numero dei nuovi progetti. I dati dell’ultimo rapporto Scacco matto alle rinnovabili di Legambiente
