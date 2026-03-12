giovedì 12 Marzo 2026

Verso il futuro a tutta energia: speciale KEY26

A Rimini la quarta edizione di Key, l’appuntamento europeo sulla transizione energetica

Redazione -
Dal 4 al 6 marzo alla fiera di Rimini oltre 1000 brand espositori a Key - The Energy Transition Expo dedicata alla transizione energetica. Pichetto Fratin: "L'Italia crede nelle rinnovabili"

Ricerca e innovazione, pubblicato il secondo numero di QualEnergia Science

Redazione -
Successo per la seconda edizione di QualEnergia Science, la rivista scientifica edita da Editoriale La Nuova Ecologia, presentata alla fiera Key a Rimini: 148 lavori proposti dai ricercatori di tutta Italia. Rinnovabili, efficienza e clima sono i temi trainanti
Donne e lavoro green, un connubio ancora da migliorare

QualEnergia -
Sondaggio di Italia Solare presentato a KEY 2026 sulla presenza femminile nel settore delle rinnovabili: ambiente inclusivo, ma la quota di lavoratrici si ferma al 35% e permangono alcuni elementi di disparità.

Rinnovabili, il 70% dei progetti ancora bloccati in attesa dell’istruttoria tecnica

Redazione -
In Italia su 1.781 progetti a fonti rinnovabili attualmente in fase di valutazione, circa 1200 sospesi per mancanza di istruttoria tecnica. Nel 2025 è crollato del 75% il numero dei nuovi progetti. I dati dell’ultimo rapporto Scacco matto alle rinnovabili di Legambiente

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

