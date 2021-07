Verso Glasgow: Legambiente si prepara con lo Youth climate meeting

L’incontro si svolgerà dal 10 al 12 settembre nella sede nazionale dell’associazione a Roma. Un’occasione per promuovere la partecipazione e la formazione dei giovani attivisti

di BENEDETTO SENSINI

Il 13 giugno scorso si è concluso, nella sede di via Salaria, l’incontro di lancio di Youth4Planet, il progetto di Legambiente che si occupa di promuovere la partecipazione e la formazione degli attivisti, in particolare i giovani, tramite le campagne di volontariato di Legambiente, ma anche le mobilitazioni per la giustizia climatica e sociale.

Youth4Planet è un progetto che si colloca all’interno di un periodo senz’altro difficile per l’attivismo e il movimento ecologista; con la pandemia che ha reso quasi impossibile lo svolgimento di molti eventi, iniziative e soprattutto momenti di condivisione di piazza, che rappresentano la linfa vitale dell’ondata che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone, portandole nelle strade di tutto il mondo per richiedere a gran voce una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e un impegno concreto nel contrastare i cambiamenti climatici. La pandemia ha però evidenziato anche palesi contraddizioni nel rapporto tra la politica, il modello economico vigente e la tutela della salute umana e del pianeta: contraddizioni che le nuove generazioni hanno deciso di affrontare una volta per tutte, chiedendone conto innanzitutto ai governi.

In questo contesto si collocano la 26a Conferenza delle Parti di Glasgow e il suo appuntamento preparatorio che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre a Milano. Conferenze che avranno indubbiamente un ruolo difficile nel delineare un piano d’azione e di contrasto ai cambiamenti climatici in un mondo ancora attanagliato dalla crisi pandemica, ma che dovranno necessariamente essere viste come un’opportunità per i governi di ascoltare le richieste della società civile e allocare le giuste risorse e attenzioni ad una corretta transizione ecologica e alla lotta verso i cambiamenti climatici.

In Italia, per i movimenti che si battono per la giustizia climatica, la strada per le Conferenze, in particolare quella preparatoria di Milano, è già costellata di iniziative di confronto e di scambio, spazi che Legambiente ha deciso di attraversare e che contribuirà ad arricchire, insieme ai ragazzi e le ragazze del progetto Youth4Planet. Primo fra tutti, lo Youth Climate Meeting, il grande incontro annuale con centinaia di giovani attivisti da tutta Italia che si terrà a Roma, nella sede nazionale di Legambiente, dal 10 al 12 settembre. Un momento che oltre ad essere un importante momento di lavoro e riflessione collettivi nell’associazione, rappresenta anche la voglia di ritorno ad un attivismo fatto di socialità, di dialogo e di mobilitazione.