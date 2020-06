Domani, venerdì 12 giugno, dalle 10.30 alle 12.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Legambiente e sulla pagina Facebook e sul sito di Nuova Ecologia verrà trasmesso in diretta il webinar “Vere rinnovabili nei trasporti” sul recepimento della direttiva europea REDII.

Lo scorso 23 gennaio il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che delega il governo al recepimento di diverse direttive europee, tra le quali per l’appunto anche la direttiva REDII, 2018/2001, che ha come obiettivo portare l’uso delle rinnovabili, a livello comunitario, a quota 32% entro il 2030. Per quel che attiene i trasporti, l’obiettivo è più contenuto (al 7 – 14%) e obbliga i fornitori di carburante all’uso di biocarburanti davvero rinnovabili e non alimentari (così detti “avanzati”) e all’uso di elettricità rinnovabile nell’energia consumata nel trasporto su strada e su rotaia. In particolare, la REDII introduce il requisito di sostenibilità per le materie prime forestali nonché i criteri Ghg (emissioni serra) per i combustibili solidi e gassosi da biomassa, per poter beneficiare del sostegno economico o di mercato del governo. Ad esempio, la RED II da la facoltà agli Stati membri dell’Ue di cessare i sussidi all’uso di olio di palma e derivati tra il 2020 e il 2030 (#unpienodipalle), oppure può determinare i sussidi alla mobilità elettrica su gomma o ferro.

Al webinar interverranno l’onorevole Rossella Muroni,

senatore Diego De Lorenzis, i senatori Diego De Lorenzis e Gianni Girotto, Tullio Berlenghi del ministero dell’Ambiente, Andrea Poggio, responsabile mobilità di Legambiente, Veronica Aneris di Transport&Environment Italia, GB Zorzoli del Coordinamento Free, Dino Marcozzi, segretario generale Motus-e, Sandro Cobror, direttore Assodistil, Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente.