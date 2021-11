Verde urbano, nasce a Parma l’agriBosco Barilla

Tremila alberi e 23 ettari riqualificati per un luogo fruibile come spazio ricreativo, incontro tra biodiversità e agricoltura sostenibile

Il primo passo è la piantumazione di quasi tremila alberi, tra piante forestali e da frutto. Ma il progetto dell’agriBosco Barilla, lanciato alla vigilia della Giornata nazionale degli alberi e frutto della collaborazione con Legambiente e AzzeroCO 2 , trasformerà una superficie pari a 23 ettari (più di 30 campi da calcio), adiacente al pastificio di Parma e alla sede centrale di Barilla, in un luogo di incontro tra biodiversità e agricoltura sostenibile.

Nell’agriBosco ci saranno campi di girasole e di grano coltivati in modo sostenibile, nel rispetto della biodiversità, e poi spazi verdi, fiori e casette per le api. I lavori di riqualificazione e riforestazione sono iniziati nella primavera del 2021. Alle verifiche e ai saggi archeologici è seguita, ad aprile, la piantumazione di 1.070 piante forestali e 200 piante pronto effetto, le cui tipologie sono state scelte con il supporto del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. E in questi giorni, con la posa di quasi 1.600 ulteriori alberi e arbusti, il totale delle aree riforestate sarà di oltre 54mila metri quadrati. Secondo le stime di AzzeroCO 2 , l’agriBosco Barilla assorbirà oltre 13mila kg di CO 2 ogni anno per i prossimi 100 anni, equivalenti a quelli emessi per fare il giro dell’equatore oltre 100 volte con un’auto di media cilindrata.

L’area riqualificata darà vita ad un luogo d’incontro aperto e accessibile a tutti, con sentieri e percorsi privi di barriere, uno spazio verde in cui poter svolgere attività ricreative, ad esempio con la possibile condivisione di orti e frutteti aziendali. L’agriBosco sarà anche un parco didattico per le scuole, le associazioni e il mondo del volontariato, con percorsi tematici sull’agricoltura sostenibile, l’apicultura, la tutela della biodiversità e la gestione del ciclo delle acque. L’inaugurazione dell’agriBosco è prevista nella primavera del 2022.