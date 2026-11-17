Al via dal 20 al 22 novembre la trentunesima edizione di Festa dell’albero di Legambiente con oltre 150 iniziative in tutta Italia per la messa a dimora nuovi alberi in città

A tredici anni dall’entrata in vigore della Legge 10/2013 (“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani“), la gestione del verde nelle città italiane resta segnata da una profonda frammentazione e da ritardi cronici nella pianificazione, nonostante sia un’infrastruttura fondamentale di adattamento alla crisi climatica. È quanto ricorda Legambiente con i dati di Ecosistema Urbano 2026 diffusi in occasione della trentunesima edizione della Festa dell’Albero promossa insieme ai partner Human Company, INWIT, Conlegno e AzzeroCO2. La storica campagna che, con lo slogan “Chi pianta un albero, regala il futuro”, torna dal 20 al 22 novembre in tutta Italia con oltre 150 iniziative in 16 regioni di messa a dimora di nuovi alberi in città e valorizzazione del verde, coinvolgendo scuole, associazioni, cittadinanza. Tra gli eventi di punta si va dalla “Festa in Verde” il 21 novembre a Roma tra messe a dimora, laboratori, incontri cittadini e proiezioni, alle piantumazioni su un bene confiscato il 20 novembre a Ottaviano (NA), fino al nuovo bosco primario il 21 novembre a Sesto San Giovanni (MI).

Stando al bilancio dell’indagine del Cigno Verde il dato più critico riguarda il Piano del Verde Urbano di cui ben 6 comuni su 10 (il 63%) degli 84 rispondenti all’indagine di Ecosistema Urbano sono sprovvisti; a riprova di una visione priva di una strategia lungimirante, che relega il patrimonio arboreo a una gestione emergenziale invece di dotare i territori degli strumenti necessari per contrastare la crisi climatica, lasciando così la cittadinanza esposta al caldo estremo, agli eventi meteorologici violenti e alla perdita di salute e qualità della vita nei quartieri più vulnerabili. Altro dato non incoraggiante è sul Bilancio Arboreo ancora assente nel 41,3% dei comuni, lasciando disatteso l’obbligo di rendicontare il numero di alberi piantati, abbattuti, morti sul territorio comunale durante il mandato amministrativo. Va meglio sul fronte del Regolamento del Verde (non previsto solo dal 20,5% dei comuni) e del censimento del verde (assente solo nel 15% dei comuni). Un segnale positivo arriva invece dall’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione del verde, adottati dal 91% delle amministrazioni.

Di fronte a questo scenario, in occasione della grande mobilitazione di volontariato, Legambiente lancia tramite i propri circoli un appello capillare ai Comuni chiedendo un cambio di passo, a partire dall’adozione del Piano del Verde Urbano e dalla pubblicazione regolare dei bilanci arborei di fine mandato. Per l’associazione ambientalista occorre incrementare le superfici verdi cittadine partendo dai quartieri più esposti a isole di calore e cooling poverty, e rigenerare le aree degradate o dismesse attraverso interventi di depaving per restituire permeabilità ai suoli. Contestualmente, il Cigno Verde chiede la piena trasparenza della Legge 10/2013 — con censimenti digitali accessibili e il rispetto dell’obbligo di un albero per ogni nato o adottato, comunicandone luogo e specie alle famiglie e garantendone la cura —, privilegiando la messa a dimora di specie autoctone coerenti con il contesto locale.

Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente dichiara: “Mentre la COP31 di Antalya riporta l’emergenza climatica al centro dell’agenda globale e l’Unione Europea spinge sugli obiettivi di biodiversità al 2030, ricordiamo il ruolo fondamentale del verde nelle nostre città. Senza la piena attuazione della Legge 10/2013 e a causa della cronica assenza di pianificazione dei Comuni – tra censimenti mancanti e mancata pianificazione – il patrimonio arboreo urbano rischia però di restare trascurato. Con questa edizione della Festa dell’Albero e le tante iniziative organizzate dai nostri circoli in tutta Italia, lanciamo quindi un appello ai Sindaci affinché considerino una priorità i piani di adattamento attraverso interventi efficaci e concreti, contrastando le isole di calore con la messa a dimora di specie autoctone e liberando il suolo dall’asfalto attraverso il depaving. Il volontariato e la partecipazione attiva della cittadinanza sono una risorsa preziosa, ma servono politiche pubbliche: è il momento di unire le forze per chiedere alle istituzioni un vero cambio di passo nella tutela e nella gestione del verde urbano“. Ai cittadini Legambiente chiede di far sentire la propria voce anche partecipando sabato 5 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, alla grande manifestazione nazionale per il clima “La Terra chiamò”, promossa da un vasto cartello di associazioni e realtà, per chiedere al Governo azioni concrete non più rinviabili”.

Festa dell’albero 2026, le iniziative di punta

Per celebrare la Festa dell’Albero 2026, i circoli di Legambiente animeranno tutta l’Italia con un ricco calendario di iniziative. Tra queste si segnalano gli appuntamenti di sabato 21 novembre a Roma, dove Legambiente Lazio, il III Municipio e associazioni territoriali daranno vita a “Festa in Verde” dalle 10:00 alle 20:00 tra piantumazioni, laboratori creativi ed educativi per bambini e bambine, pic-nic e proiezioni cinematografiche; nella stessa giornata, il Circolo Campi Flegrei dalle 10:30 pianterà alberi e arbusti nel parco della pista di pattinaggio di Cuma (NA) con, a seguire, un incontro con le istituzioni sul tema del depaving: un momento di confronto sul contrasto al consumo di suolo per restituire spazio alla natura; a Sesto San Giovanni (MI) il circolo “Chico Mendes” in collaborazione con il Comune proseguirà la realizzazione di un bosco primario nel PLIS Parco Media Valle del Lambro piantando 101 piante e 50 arbusti con le Guardie Ecologiche Volontarie; mentre a Padova nella stessa giornata, il circolo locale organizzerà una grande festa al Parco Iris con laboratori, la mostra “20 anni in difesa del cuneo verde”, presentazioni di libri, una passeggiata alla scoperta dell’ampliamento del parco con messa a dimora di nuovi alberi, uno swap party a cura dell’associazione Mimosa, musica dal vivo, aperitivo conviviale, letture animate e giochi naturalistici con il Museo di Veterinaria dell’Università di Padova e gli Scout Neruda. Venerdì 20 novembre a Ottaviano (NA), il circolo “A.R.I.A Mimmo Beneventano” metterà a dimora corbezzoli, lecci e carrubi su un bene confiscato nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio.

E poi ancora domenica 22 a Usmate Velate (MB) il Circolo Legambiente Gaia organizza l’evento “Un albero per ogni nuovo nato” invitando le famiglie dei bambini nati dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 a mettere a dimora 71 alberi per la creazione di un nuovo parco in collaborazione con il Comune; sempre domenica a Saonara (PD) è prevista con la messa a dimora di 90 alberi forestali autoctoni lungo le sponde del Parco Fluviale dell’idrovia Padova-Venezia a cura del circolo “La Sarmazza”.

Per lunedì 23 novembre a Motta Camastra (ME), con il circolo Legambiente “Taormina Valle Alcantara”, sono invece previste escursioni lungo il fiume, laboratori di musiche e canti popolari, incontri sulla prevenzione incendi e messa a dimora di ulivi e piante. A completare le celebrazioni, inoltre, l’installazione di Bee Hotels per gli impollinatori nel quartiere Garbatella di Roma, a Pietracatella (CB) e Selvazzano (PD).

Il verde urbano come infrastruttura di adattamento climatico

Ondate di calore, precipitazioni intense e siccità rendono le nostre città sempre più vulnerabili. In questo contesto di crisi climatica estrema, gli alberi e le foreste urbane sono un’infrastruttura di adattamento, come ricorda il Report Bioeconomia delle foreste di Legambiente. In un’ottica One Health – che lega la salute umana a quella ambientale -, la FAO stima che un aumento del 10% degli spazi verdi urbani possa ritardare fino a 5 anni l’insorgere di patologie croniche cardiovascolari. Dal punto di vista microclimatico ed ecologico, l’effetto ombreggiante delle alberature riduce dal 20% al 50% il fabbisogno energetico estivo per il condizionamento (arginando la “cooling poverty”), mentre un solo ettaro di foresta urbana riesce a rimuovere ogni anno 17 kg di PM10 e quasi 36 kg di ozono, attenuando il rumore cittadino fino al 70%. Inoltre, un piccolo parco di poche decine di ettari neutralizza le emissioni di CO₂ prodotte da circa 100 automobili Euro 6 e tutela una biodiversità che in città ospita il 20% delle specie mondiali di uccelli. Per massimizzare questi benefici – ricorda Legambiente – servono le Soluzioni Basate sulla Natura (NBS): interventi di depaving per desigillare i suoli dall’asfalto permettendo alle acque dei nubifragi di ricaricare le falde, corridoi ecologici e tutele reali per il patrimonio alberato esistente. Un approccio promosso anche dal Regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law – UE 2024/1991), che impone di azzerare la perdita di verde urbano entro il 2030.