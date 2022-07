Vento di cambiamento

L’eolico offshore è la fonte rinnovabile che può fare la differenza nelle nostre acque. La tecnologia galleggiante sgonfia le paure degli impatti ambientali e paesaggistici, garantendo elevata produzione di energia. Un hub per la realizzazione delle pale a Taranto, vicino all’Ilva e “di fronte” al Canale di Suez, ricollocherebbe molti lavoratori e rilancerebbe l’economia. Anche nazionale

Vento e mare. Chi non ha provato una sensazione di benessere quando, dopo il caldo di una giornata estiva, sulla spiaggia si alza la tramontana? Per il clima è lo stesso. L’energia del vento marino, l’eolico offshore, è per il clima un vero toccasana. Si tratta di una fonte rinnovabile che ha fatto la differenza per Paesi come la Danimarca, la Germania e la Svezia, ma non per l’Italia. Già, perché l’eolico offshore usato nel Nord Europa necessita di mari dai fondali bassi e molto ventosi, cosa che in Italia non abbiamo. Il nostro Adriatico, infatti, ha i fondali bassi ma il vento è poco, mentre il Tirreno, dove il vento c’è, ha una profondità media di 2.000 metri contro i 250 dell’Adriatico. Viste queste caratteristiche è chiaro che l’eolico offshore non si sia sviluppato in Italia, così come nel resto del Mar Mediterraneo. Però le cose stanno cambiando. Con l’applicazione di nuove tecnologie realizzative, infatti, si riesce a rendere gli aerogeneratori galleggianti, dando così la possibilità di creare parchi eolici offshore anche in presenza di fondali molto profondi, e dunque lontani e invisibili dalla costa.

Soluzione matura

In realtà, si pensa da parecchio a questa soluzione. Un prototipo di aerogeneratore galleggiante da 2,6 MWe lavora con successo al largo della Norvegia dal 2009, con un fattore di carico (il tempo di funzionamento in un anno espresso in ore) del 50%, resistendo a venti fino a 145 km/h e ad onde da 19 metri. Ma nel frattempo si sono sviluppate turbine eoliche che hanno caratteristiche ben diverse da questo prototipo. I parchi galleggianti che si stanno progettando sono composti da poche pale di grande potenza, tra i 10 e i 15 MWe ognuna, per un’altezza che può arrivare fino a 150 metri d’altezza al mozzo con un rotore da 250 metri. «Si tratta d’impianti impossibili da mettere a terra perché pale eoliche di queste dimensioni non possono essere trasportate per le strade – spiega Alex Sorokin, ingegnere consulente energetico internazionale, progettista delle rinnovabili che da anni studia gli impianti offshore – La taglia massima per l’eolico al suolo è quella da 7 MWe». La singola pala da 125 metri, di un generatore da 15 MWe, realizzata tutta in un pezzo, è effettivamente impossibile da trasportare via terra, mentre può viaggiare senza problemi su una nave.

Basso impatto

Circa l’impatto sugli ecosistemi marini, l’eolico offshore galleggiante si gioca buone carte. Al contrario di quello ancorato al fondo, infatti, non è necessaria la fase di palificazione, il cui rumore può disturbare la fauna marina nel momento del montaggio, visto che gli aerogeneratori si ancorano al fondo grazie a zavorre in materiali inerti, poste a una profondità di almeno 200 metri dove non c’è vegetazione. Disponendo di vaste aree a decine di chilometri dalla costa, tra i 20 e i 40, si possono posizionare i parchi eolici distanti dalle rotte dei migratori e anche da quelle della navigazione commerciale, offrendo un alto grado di sicurezza, nonostante la taglia sempre crescente. La questione ambientale dell’eolico offshore galleggiante è insomma molto ridotta. E la distanza dalle coste è tale che il discorso paesaggistico viene meno. Questa rinnovabile è una fra le meno impattanti a disposizione, visto che siamo un Paese con poca superficie. Non possiamo fare a meno di questa fonte, della quale potremmo disporre in grande quantità.

Filiera efficiente

Oltre alla crescita delle dimensioni, sia in termini fisici che di potenza, l’altra novità dell’eolico galleggiante è la tipologia d’assemblaggio. «Oggi è diventato possibile realizzare i galleggianti con lo stesso materiale, l’acciaio, e con le stesse circonferenze del pilone principale dell’aerogeneratore al cui vertice c’è la navicella – spiega l’ingegnere Luigi Severini, presidente e ceo di iLStudio engineering & Consulting studio, progettista d’impianti eolici offshore, tra i quali quello di Taranto, l’unico nel Mediterraneo, inaugurato dopo un’attesa di 14 anni il 21 aprile scorso – Non è una cosa da poco quando parliamo della realizzazione di strutture da 3.000-4.500 tonnellate d’acciaio, che rappresenta il 65% del valore della singola pala». Sulla realizzazione di questi impianti sono possibili due approcci. «Il primo è per così dire “povero” – prosegue Luigi Severini – che si limita alla realizzazione del parco offshore galleggiante e produce lavoro solo nella fase dell’installazione, mentre quello “ricco”, per così dire di sistema, è quello a mio giudizio vincente». Molti Paesi esteri, infatti, stanno investendo su hub per l’eolico offshore galleggiante, trasformando i porti in veri e propri stabilimenti di produzione e preassemblaggio degli aereogeneratori che saranno trasportati via nave sul luogo di installazione. «Bisogna fare attenzione anche a concepire realtà come queste, luoghi nei quali dovranno essere utilizzate metodologie da Industria 4.0 – conclude Severini – e non utilizzare sistemi di produzione datati, perché si tratta di lavorazioni nelle quali il pericolo di essere sostituiti sui prezzi dai Paesi in via di sviluppo è dietro l’angolo». E che sulla produzione degli aerogeneratori la soluzione “ricca” sia la più appetibile è evidente dal fiorire delle iniziative.

Stati Uniti, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Scozia e persino Grecia stanno convertendo alcuni porti in hub per l’eolico offshore flottante

Gli Stati Uniti, la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna, la Scozia e persino la Grecia stanno ristrutturando alcuni porti per renderli dei veri e propri hub per l’eolico offshore galleggiante, mentre sul fronte italiano tutto sembra bloccato, nonostante siano arrivate a Terna 31 GWe di richieste d’allacciamento per questa fonte rinnovabile. Si tratta di oltre 2.000 pale da 15 MWe, per un controvalore, solo per la parte dell’acciaio, di circa 51,7 miliardi di euro: 2,9 punti di Pil. E in questo quadro il candidato “naturale” per l’hub italiano dovrebbe essere Taranto, dove c’è un’acciaieria che anche nelle migliori delle ipotesi di ristrutturazione ecologica perderà posti di lavoro da ricollocare, che può fornire l’acciaio necessario, dove c’è un porto a ridosso dell’area industriale e da decenni uno stabilimento di una delle multinazionali più attive nell’eolico.



Ma oltre a tutto ciò, Taranto ha un altro vantaggio: quello di essere vicino al Canale di Suez, quindi al mercato asiatico, per il quale sono previsti al 2030 oltre 100 GWe di nuovo eolico offshore galleggiante. Si tratta di potenzialità rilevanti nel complesso, ma qualche problema sul fronte della rete lo abbiamo. «La possibilità di realizzare questi impianti in quantità notevole esiste, ma lo sviluppo potrebbe essere limitato dalla capacità della rete – afferma il presidente onorario del Coordinamento Free, G.B. Zorzoli – Gli impianti saranno localizzati nel Sud Italia, specialmente in Sicilia e Sardegna parliamo di decine di GWe, e gli investimenti potrebbero essere rallentati dalla mancanza di connessioni adeguate, nonostante sia in via di realizzazione il Tyrrhenian Link della capacità di un GWe». Quello della connessione è dunque un nodo complesso da sciogliere. Non tutte le richieste d’allaccio, infatti, potrebbero concretizzarsi in realizzazioni degli impianti da un lato, mentre dall’altro un ritardo nell’adeguamento della rete disincentiverebbe gli investimenti.

Infine, c’è da dire che l’eolico offshore galleggiante è vincente anche rispetto al nucleare. Il costo della sola installazione di un GWe di nucleare, riferendosi alla centrale britannica di Hinkley Point, dove sono in via d’ultimazione due reattori Epr, è di 10,5 miliardi di euro contro i 7,2 dell’eolico galleggiante offshore (dato ottimizzato per parità di produzione con un fattore di carico del 93,5% per il nucleare e del 40% per l’eolico offshore galleggiante). Insomma, il futuro di Taranto e dell’Italia potrebbe essere, se lo si volesse, nel vento.

I numeri

43,2 milioni di euro: il costo di una pala da 15 MWe

51,7 miliardi di euro: il costo di 2.000 pale (le richieste di allacciamento arrivate a Terna)

10,5 miliardi di euro: il costo dell’installazione di un GWe di nucleare (escluso il combustibile)

7 miliardi di euro: il costo dell’installazione di un GWe di eolico offshore galleggiante

Nimby al largo

Anche l’eolico offshore galleggiante soffre della sindrome Nimby. Ne abbiamo parlato con Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club.

Eolico offshore galleggiante e rifiuto da parte dei territori. Com’è la situazione?

È piuttosto critica, nel senso che sia la Regione Sicilia che la Sardegna si sono opposte alle proposte fatte, per quanto siamo ancora in una fase preliminare della progettazione.

Come giudica questo segnale?

Si tratta di un segnale negativo, pesante e incredibile. Mi chiedo come la Sardegna, regione che “funziona” a carbone, non accetti l’eolico offshore che si trova a 30-40 chilometri dalla costa e per questa ragione non si vede dalla riva.

A cosa è dovuto ciò?

Si tratta di un problema culturale che vale per le rinnovabili in generale, ma che nel caso dell’eolico offshore galleggiante diventa un elemento estremamente critico. La presenza di opposizioni forti a livello locale scoraggia fin dall’inizio gli investitori, che viste le cifre in gioco sono fondamentali per avviare il settore. (Dal mensile di luglio-agosto)