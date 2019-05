Arriva la Primavera e domenica 18 marzo, a Venezia, si aggiungerà un nuovo “campo”: il cortile interno del Museo di Storia Naturale. Uno spazio che si trasformerà, per un giorno, in un luogo di incontro, apprendimento e divertimento, dove scambiarsi esperienze e informazioni, con oltre 25 tra istituzioni, associazioni, cooperative, aziende che a vario titolo condividono con il Museo l’impegno rispetto al territorio e all’ambiente.

Per una giornata (dalle 10 alle 18) il Fontego dei Turchi, sede del Museo di Storia Naturale di Venezia, accoglierà nel suo cortile e nel giardino numerose realtà del territorio che si occupano del mondo vegetale. La festa è organizzata in collaborazione con Wigwam Club Giardini Storici Venezia e Rete degli Orti Botanici della Lombardia. Sono in programma: conversazioni e animazioni; laboratori per adulti e bambini; vendita di piante e prodotti del territorio, visite guidate alle collezioni botaniche e alla mostra ‘Seduzione Repulsione – quello che le piante non dicono’ realizzata dalla Rete degli Orti Botanici della Lombardia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, di cui la Festa di Primavera rappresenta l’evento conclusivo. Le attività in programma sono gratuite ritirando il pass per la festa al punto di accoglienza. Sarà inoltre possibile visitare il museo con biglietto ridotto (gratuito per i residenti e nati nel Comune di Venezia).

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook