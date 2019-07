A Venezia una nave da crociera della Costa ha rischiato di finire contro una banchina all’altezza di Riva 7 Martiri, vicino piazza San Marco. La Deliziosa ha un tonnellaggio di quasi 93 mila tonnellate, è lunga 294 metri e ospita 3.700 persone tra passeggeri ed equipaggio: erano passate da poco le 18 di domenica 7 luglio e pioveva a dirotto, sulla città si era scatenato un temporale furioso. Proprio in quel momento, dal porto usciva la Costa Deliziosa. Aveva appena navigato il canale della Giudecca e si trovava in bacino di San Marco quando per la pioggia e il vento ha quasi speronato i vaporetti che stavano transitando e uno yacht. Ma soprattutto il gigante del mare sembrava stesse dirigendosi verso Riva 7 Martiri.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook