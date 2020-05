Maxi operazione in Veneto su traffico di rifiuti. Il ministro dell’ambiente Sergio Costa, sul suo profilo Facebook, ha commentato: “Grazie ai controlli intensi che si stanno svolgendo sui roghi tossici, oggi i Carabinieri del Noe di Treviso hanno arrestato 9 persone e sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. Un’ottima attività investigativa durata un anno, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, ha sventato una grande organizzazione di traffico illecito di rifiuti. Parliamo di una delle più importanti operazioni di Polizia Giudiziaria contro il traffico dei rifiuti ed a tutela dell’ambiente mai eseguite in Veneto e che dimostra quanto sosteniamo da tempo: il dramma della Terra dei fuochi, purtroppo, riguarda tutta Italia. Tutto è partito a febbraio 2019 con varie operazioni di controllo dei roghi tossici. Un’operazione collegata anche alla Campania, con un traffico di rifiuti da sud a nord dell’Italia, e il loro smaltimento illecito.

Come sapete, è da oltre 30 anni che sono impegnato in prima linea per lottare contro questi traffici illeciti. Prima da generale del Corpo Forestale, poi dei Carabinieri Forestali, e ora da ministro. Ne ho viste veramente di tutti i colori. Ho, insieme alla mia squadra, sventato tantissime organizzazioni illecite, tanto lavoro è stato fatto e tanto c’è ancora da fare. Ma ogni volta che sento di questi criminali, perché questo sono, è come se fosse la prima volta. Provo un senso di rabbia che mi porta a essere sempre più determinato.

I cittadini, voi tutti, ci chiedete di non abbassare la guardia, soprattutto in questo momento storico. Non lo faremo mai.

L’operazione di oggi conferma che lo Stato c’è!”