Lo dice il nuovo rapporto dell ‘International council on clean transportation. Tesla, leader della classifica, resta indietro nella varietà dei modelli Zev offerti ai consumatori

L’International council on clean transportation ha valutato in un nuovo rapporto l’efficacia della transizione delle 20 maggiori case automobilistiche del mondo verso veicoli a zero emissioni di gas di scarico. L’Icct ha analizzato in modo indipendente i dati relativi ai mercati di Cina, Unione Europea, India, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti. I 20 produttori analizzati rappresentano l’89% delle vendite in questi sei mercati e il 65% delle vendite a livello globale. Tre i fattori presi in esame: prestazioni e strategia attraverso una serie di misure relative alla loro attuale posizione sul mercato; prestazioni tecnologiche; visione strategica per la futura decarbonizzazione.

Dal report emerge che Byd, l’unica casa automobilistica tradizionale a diventare completamente elettrica, sta rapidamente raggiungendo Tesla, leader della classifica. Tesla, pur avendo ottenuto la valutazione complessiva più alta e pur essendo l’unico grande costruttore che produce solo veicoli a emissioni zero (Zev), non si dimostra essere all’altezza di alcuni parametri, come la varietà di modelli Zev offerti ai consumatori. Le case automobilistiche storiche Bmw e Volkswagen stanno dimostrando di essere seriamente impegnate nella transizione verso i veicoli elettrici ottenendo punteggi elevati nella valutazione di quest’anno. In quinta posizione nel rating complessivo si è posizionata Stellantis.

La valutazione dell’Icct ha anche mostrato che dei venti maggiori produttori a livello globale per vendite, sei case automobilistiche sono in ritardo rispetto ai loro concorrenti e di queste cinque hanno sede in Giappone. I modelli dell’Icct indicano che quasi il 100% dei nuovi veicoli leggeri venduti nei principali mercati nel 2035 dovrà avere zero emissioni allo scarico per portare il settore dei trasporti su una traiettoria allineata con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C, come definito nell’Accordo sul clima di Parigi.