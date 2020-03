Lo dice una ricerca diffusa oggi da Eurispes in occasione della festa del papà. Tra le motivazioni principali la ricerca di benessere e la speranza di mangiare meno e meglio / Torino vegan friendly secondo il New York Times

Secondo una ricerca diffusa oggi da Eurispes in occasione della festa del papà, circa un uomo su dieci è vegetariano (7,9%) o vegano (1,6%), mentre il 5,9% dichiara di esserlo stato in passato. Ma cosa spinge gli uomini a fare una scelta alimentare così importante? La motivazione principale è legata al benessere: il 22,6% diventa vegetariano o vegano perché fa bene alla salute, mentre un altro 22,6% per mangiare meno e meglio.

Tra le ragioni preponderanti ci sono anche il rispetto per gli animali, motivazione che vale per il 20,8% degli uomini, e la volontà di mettere in pratica una determinata filosofia di vita (sempre 20,8%). A pesare di meno sono, invece, la tutela dell’ambiente, la curiosità e la sperimentazione (5,7%).

Infine, sono almeno altri due i dati interessanti che emergono da questa ricerca di Eurispes: quasi due uomini su dieci (17,1%) seguono un’alimentazione priva di lattosio, mentre il 16,5% arricchiscono la propria dieta con integratori.