Valle del Nicà, migliaia di litri di percolato della discarica finiscono nel fiume

Ennesimo episodio di inquinamento nell’area naturalistica tra le province di Cosenza e Crotone. Cittadini, associazioni e sindaci tornano a chiedere la chiusura del sito di smaltimento dei rifiuti alla Regione Calabria. In prima linea c’è anche Legambiente

La valle del Nicà, incastonata tra le province di Cosenza e Crotone, è minacciata dalla discarica di Scala Coeli. Dallo scorso 22 giugno il fiume Nicà che la attraversa è inquinato da migliaia di litri di percolato. Da allora cittadini, associazioni territoriali e sindaci sono tornati a chiedere alla Regione Calabria la chiusura definitiva del sito e la bonifica della zona.

Quella per la salvaguardia della valle del Nicà è una battaglia che va avanti da ormai tredici anni, combattuta nelle piazze e nelle aule giudiziarie tra denunce, esposti e proteste, e che ha visto manifestare contro la discarica anche agricoltori e allevatori.

L’impianto di smaltimento è di proprietà della società Bieco. Riceve gli scarti del trattamento dei rifiuti solidi urbani e i fanghi dei vicini impianti di depurazione. La valle è un’area dalla forte connotazione naturalistica e con vocazione turistica e agricola. Un patrimonio deturpato, ora, dall’ennesimo sversamento di un’ingente quantità di percolato proveniente dalla discarica, finita prima nel torrente Patia, poi transitata lungo il fiume Nicà fino a raggiungere il mar Ionio dopo aver percorso ben quindici chilometri.

1 of 4

Le cause dello sversamento, ancora da accertare, sono probabilmente legate a un malfunzionamento dell’impianto o alla rottura, al suo interno, del tubo di aspirazione. Intanto la discarica è stata posta sotto sequestro e la Bieco diffidata dalla Regione Calabria che in un comunicato stampa ha fatto sapere che la società dovrà ora “ripristinare a sue spese la regolare funzionalità della discarica di Scala Coeli”. Questa dichiarazione ha innescato rabbia e sgomento in chi, da anni, lotta invece per la chiusura dell’impianto. I sindaci del territorio hanno emesso delle ordinanze precauzionali di divieto di balneazione, pesca e di utilizzo dell’acqua del fiume per irrigare e abbeverare il bestiame. Resta inoltre da chiarire l’effettiva entità dei danni ambientali causati da questa sciagura annunciata.

Le analisi effettuate da Legambiente riportano concentrazioni molto alte di escherichia coli, oltre dodici volte il limite consentito, enterococchi intestinali e azoto ammoniacale e, si teme, di metalli pesanti come zinco e cadmio. Un mix che rischia adesso di mettere a repentaglio la salute di chi vive nelle aree che costeggiano il fiume, la biodiversità e l’economia del posto, in una zona in cui i vigneti e uliveti sono coltivati con il metodo biologico e dove resistono ancora gli ultimi allevamenti estensivi di bovini di razza podolica. Un disastro che si sta consumando nel silenzio ingiustificato della Regione Calabria. «Continuano a passare i giorni dal disastro ambientale e tutto tace – commenta Nicola Abbruzzese, presidente del circolo Legambiente “Nicà” che ha deciso di costituirsi parte civile – Chiediamo all’assessore all’Ambiente regionale, nonché al presidente Roberto Occhiuto, la revoca del decreto autorizzativo Aia-Via-Vas per la chiusura definitiva dalla discarica e che si nomini con urgenza un commissario straordinario per la bonifica e di procedere al risanamento di tutta la valle».

Questa vicenda deve però servire per imporre un cambio di passo all’intera Calabria sul fronte della gestione dei rifiuti. «L’economia circolare dei rifiuti è l’unica strada da percorrere – dichiara Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria – Alla Regione chiediamo la rimozione di tutti i rifiuti attualmente ancora abbancati per evitare ulteriori danni ambientali, il recupero totale del percolato e la bonifica dell’intera area. Chiediamo poi maggiore coerenza tra i piani regionali di gestione dei rifiuti e quanto realizzato effettivamente sui territori, a partire dall’abbandono della logica delle discariche».

In attesa di risposte concrete, spetta ora ad Arpacal il compito di accertare la contaminazione di pozzi e falde acquifere e alla procura di Castrovillari quello di individuare cause e responsabilità di quanto accaduto.