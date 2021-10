Tempesta Vaia, tre anni fa la catastrofe che travolse le foreste del nord-est

Il 29 ottobre del 2018 il ciclone mediterraneo si accanì su Trentino, Sud Tirolo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, sradicando 14 milioni di alberi. Una miniserie di podcast ripercorre quella tragedia

È il 29 ottobre 2018 il giorno in cui il ciclone mediterraneo “Vaia” raggiunge le Alpi orientali per accanirsi sulle foreste dolomitiche e carniche. In poche ore in Trentino, Sud Tirolo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e in piccola parte Lombardia, vengono strappati dalla terra in cui affondavano le radici 14 milioni di alberi, scagliati verso i paesi di fondovalle, dentro fiumi e laghi. I danni causati dalla tempesta saranno quantificati in circa 3 miliardi di euro. Ricorre oggi il terzo anniversario di questa catastrofe con cui non solo le zone colpite ma tutto il nostro Paese continua a fare i conti.

Uno strumento utile per ricordarla, e per provare a fare tesoro della “lezione di Vaia”, è una miniserie di podcast intitolata “Vaia – alberi, esseri umani, clima”, condotta da Luigi Torreggiani di Compagnia delle Foreste insieme a Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani. I podcast nell’insieme danno vita a un viaggio nei luoghi della tempesta attraverso il racconto di 20 persone coinvolte a vario titolo da questo evento straordinario. Nelle parole dei conduttori ci sono molte questioni chiave del dibattere quotidiano sul rapporto tra specie umana ed ecosistemi forestali.

Le quattro puntate, patrocinate da Uncem e sponsorizzate da Fsc e Pefc, sono disponibili gratuitamente dalle 18 del 27 ottobre su Spreaker, Spotify e tutte le altre principali piattaforme di ascolto podcast. Per saperne di più e ascoltare i podcast basta cliccare a questo link. Buon ascolto.