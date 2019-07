Cartelli che sensibilizzano a rispettare madre natura da affiggere nei luoghi in cui trascorriamo le vacanze, per diffondere buone pratiche in difesa dell’ambiente, come quella di raccogliere i rifiuti, quelli che produciamo e anche quelli che troviamo sparsi prima del nostro arrivo.

È questo il cuore della campagna “Non a Mia Madre”, lanciata da un team di pubblicitari che ha deciso di mettere a disposizione le proprie capacità per attivare direttamente sul campo le persone che usufruiscono di spazi naturali lasciando purtroppo una grande quantità di rifiuti alla fine della giornata.

“Non a Mia Madre nasce dal desiderio di affiancare alle azioni di pulizia già promosse da importanti realtà ambientaliste, una “chiamata” a micro-azioni diffuse, che ciascuno può fare per la salvaguardia della spiaggia libera o del sentiero di montagna che frequenta”, dicono Andrea, Cristina, Francesco e Guendalina del team di Non a Mia Madre.

“Abbiamo pensato quindi – aggiunge il team – ad un annuncio che possa far riflettere sulla bellezza che la natura ci regala quando non è offesa dall’incuria e dai rifiuti, che ciascuno può scaricare, stampare ed esporre: uno strumento per essere attivi in modo capillare!”. Insomma, tutti e ovunque, possono fare la propria parte.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook