Usciamo dall’ingorgo

L’editoriale del direttore Francesco Loiacono al numero di novembre della Nuova Ecologia

Il 13 ottobre presso il Tribunale di Pistoia è partito un processo nei confronti di un uomo che due anni fa, in seguito a un incidente in cui perse la vita un ciclista, aveva aizzato l’odio sui social invitando a “investire un ciclista per educarne 100”. Non è il primo procedimento aperto verso un hater in Italia ma questa volta Legambiente ha chiesto la costituzione di parte civile perché la tolleranza fra gli utenti della strada, specie verso i più fragili come ciclisti e pedoni, è il primo passo per la sicurezza e anche per avere città più vivibili, non solo sul fronte della qualità dell’aria.

Dal web alla strada, prepotenza e intolleranza si possono sconfiggere con rispetto e buon senso, prima ancora che con nuove norme del codice, necessarie comunque per regolare una mobilità che sta cambiando. In queste settimane di autunno, infatti, nei grandi centri urbani il traffico è maggiore di quello dell’epoca pre Covid, segno che molti italiani sono scesi dai mezzi pubblici per paura del contagio e si sono messi al volante dell’auto di proprietà. È allo stesso tempo evidente quanto gli italiani stiano riscoprendo il gusto di muoversi a piedi, in bici o con i monopattini, una tendenza confermata dal sondaggio Ipsos-Legambiente sugli stili di mobilità. “La strada è di tutti”, come titoliamo nella bella copertina disegnata per noi da Francesca Gastone.

Dalla strada ai campi di calcio. Lilian Thuram, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex stella del campionato italiano, ricorda a Nuova Ecologia che l’intolleranza è diffusa anche nello sport. E ci invita a riflettere sulla scellerata idea di gerarchia tra gli uomini in una chiave ambientalista. «Chi ha costruito un tale pensiero – ha detto alla nostra Elisa Cozzarini – è convinto che le risorse naturali siano a disposizione degli uomini senza limiti».

Una riflessione che facciamo nostra a poche settimane dalla condanna a 12 anni e 2 mesi dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, l’artefice di un sistema di accoglienza che per anni ha rappresentato una leva per il cambiamento in un territorio spesso all’onore delle cronache per la presenza mafiosa. La condanna in primo grado del Tribunale di Locri ci ha spinti a conoscere meglio e far conoscere ai nostri lettori OrtoMondo, una realtà nella piana del Sele in cui un gruppo di volontari pratica l’inclusione attraverso un orto sociale e un housing condiviso per richiedenti asilo. Con la speranza che i semi dei buoni propositi possano continuare a germogliare.