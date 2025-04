Dal 16 aprile al 7 maggio sarà possibile visitare l’esposizione a cura di Gianni Maiellaro e Giorgio Vulcano, un’occasione per riflettere sul rapporto tra individuo e natura

Mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 18:30, a Roma, presso “Urbs” in via Amerigo Vespucci 29, inaugura “Urban Post – Cards”, la mostra fotografica di Giovanni Capizzuto. L’esposizione a cura di Gianni Maiellaro e Giorgio Vulcano è composta da 10 scatti fotografici interamente dedicati a Roma e alle sue bellezze spesso inesplorate.

Le fotografie selezionate intendono far riflettere sul profondo rapporto che coesiste tra individuo e natura, sulle diverse percezioni che l’essere umano ha con lo spazio, anche in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Scrivono i curatori: “Gli scatti in esposizione sono ricchi di dettagli che appaiono sospesi tra reale e inconscio, tra percepito e immaginato. Giovanni Capizzuto ripone nel mezzo fotografico un modo spontaneo di vivere gli istanti, di percepire la relatività di spazio e tempo. È sempre pronto ad ascoltare i ritmi del vivere, mettendo a fuoco i luoghi storici o caratteristici della Città Eterna, non affollati, che fa splendere di luce nuova. Contrariamente ad un moderno flâneur che vaga oziosamente, è mosso dalla necessità di osservare con occhi nuovi una città metropolitana, con lo sguardo vivo, divertito e libero sul mondo. Nascono così inconsuete e curiose istantanee di luoghi e persone che descrivono i comportamenti umani, indipendente dalla mimesi. D’altronde un bravo fotografo è ancor prima un attento osservatore, basti pensare a Henri Bresson, che amava cristallizzare l’istante con il semplice sguardo, anche senza macchina fotografica. Esemplificative sono le immagini di Villa Borghese: come moderne cartoline ci inducono a riflettere sulle bellezze senza tempo e non sempre esplorate dell’Urbe e sul valore degli affetti”.

La mostra è patrocinata da “Nuova Ecologia” una simbolica adesione a un’iniziativa ritenuta significativa per la città capitolina e per l’informazione ambientale del territorio.

Informazioni

“Urban Post-Cards” dal 16 aprile al 7 maggio 2025

Presso “Urbs”

Via Amerigo Vespucci, 29

Roma

Inaugurazione:

Mercoledì 16 aprile ore 18:30

Ingresso libero e gratuito