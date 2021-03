A Pasqua un uovo sospeso per le famiglie in difficoltà

A Roma per la festività di Pasqua Intersos lancia l’uovo sospeso. Un’iniziativa di solidarietà, tramite la quale si può acquistare l’uovo e destinarlo alle persone assistite dai team mobili sociosanitari che ogni giorno lavorano davanti alle stazioni e negli insediamenti informali della Capitale.

Come funziona l’uovo sospeso

Oltre ad acquistare le uova solidali di Intersos, il cui ricavato ogni anno è destinato ai progetti di assistenza sociosanitaria in diversi paesi, è possibile dunque donare 12 euro per un uovo di cioccolato che verrà consegnato dagli operatori di Intersos direttamente alle famiglie di cui si prendono cura ogni giorno nella Capitale. Le uova verranno inserite all’interno dei kit casa che lo staff della ong sta distribuendo in questo periodo ai senza fissa dimora che vivono negli insediamenti informali e alle famiglie in difficoltà che vivono nelle occupazioni abitative e nelle periferie romane. I kit casa contengono detergenti, disinfettanti, mascherine e prodotti per la sicurezza personale. Un’iniziativa analoga è stata lanciata dall’organizzazione umanitaria lo scorso Natale permettendo la consegna più di 200 panettoni solidali. Per aderire all’iniziativa dell’ Uovo solidale basta scrivere una email all’indirizzo regalisolidali@intersos.org o chiamare il numero 3896651743.

Dove opera Intersos a Roma

I team mobili di Intersos a Roma sono impegnati da un anno in un intervento di contrasto al Covid-19. Operatori e operatrici sociosanitari svolgono ogni giorno attività di sorveglianza ed educazione sanitaria negli edifici occupati, davanti alle grandi stazioni e nei centri che accolgono persone italiane e straniere in condizioni di vulnerabilità, persone richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati. Dall’inizio dell’intervento a oggi, solo nella Capitale, i team mobili di Intersos hanno incontrato e supportato attraverso visite mediche e sessioni di educazione sanitaria quasi 2mila persone.