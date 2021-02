“Uomini e predatori” incontro con Matteo Righetto e Francesco Loiacono

Sarà possibile assistere all’incontro Giovedì 4 Marzo 2021 alle ore 21.00 su Zoom o sul canale YouTube di Legambiente Piove

Matteo Righetto presenterà il suo libro: “La pelle dell’orso”. Editore Tea

Matteo Righetto insegna Lettere alle scuole superiori. Ha pubblicato Savana Padana (Zona, 2009) e nello stesso anno ha co-fondato il movimento letterario Sugarpulp con la benedizione di Joe R. Lansdale e Victor Gischler. Bacchiglione blues, del 2011, è pubblicato da Perdisa Pop, mentre TEA ha pubblicato nel 2017 Dove porta la neve. Altri suoi libri sono: La terra promessa (Mondadori 2019), Il passo del vento (con Mauro Corona, Mondadori 2019), I prati dopo di noi (Feltrinelli 2020).

La trama

Domenico ha dodici anni ed è sempre vissuto nel villaggio dove è nato, ai piedi delle Dolomiti. La montagna è il suo mondo e questo mondo non ha segreti per lui. Gli piace guardare le cime mentre va a scuola, dove la professoressa gli racconta di Tom Sawyer, a attraversare i boschi mentre va al torrente a pescare, sognando avventure straordinarie. Continua a farlo anche se da un po’ di tempo tutti lo mettono in guardia, perché il rischio di imbattersi nell’orso di cui tanto si parla in giro è grande. Un orso ormai diventato una leggenda nella valle: terribile, gigantesco, feroce come da quelle parti non se ne vedevano più. E non riesce a credere che suo padre, sempre così distante, ubriaco, perso, sia lo stesso uomo che adesso vuole dare la caccia all’orso e vuole partire per quella spedizione sulle montagne insieme a lui, solo loro due, via per giorni e giorni a contatto con una natura aspra, selvaggia. Ma è proprio questo che accadrà. Domenico sarà coinvolto in un’esperienza unica, spaventosa ed eccitante, dalla quale apprenderà che la natura, per quanto pericolosa, non sarà mai crudele come gli uomini.

Francesco Loiacono giornalista ambientale dal 2005, direttore dal 2019 del mensile La Nuova Ecologia.“Uomini e predatori” è il titolo del numero di febbraio del Mensile di Legambiente La Nuova Ecologia, dedicato ai lupi e agli orsi.

“Il lupo cattivo siamo noi. Schiacciamo tutte le altre specie sul pianeta, dimenticando di essere parte del tutto” da editoriale Nuova Ecologia mese di Febbraio 2021 di Francesco Loiacono.

Il libro “La pelle dell’orso” può essere acquistato presso la Libreria “Il Buco” di Piove di Sacco (tel: 0495840149) in Via Mazzini 20 che applicherà uno sconto del 5%. L’autore è disponibile a fare anche la dedica.

Presenta incontro: Elena Mion

Coordina: Laura Ferro