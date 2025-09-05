Uomini e cani, a scuola di rispetto per educare i padroni

Sempre più dogo argentino, pitbull, rottweiler nei canili. L’esperto Angelo Vaira insegna come migliorare la sicurezza convivendo con i cani

Una regola del giornalismo recita: “il cane che morde l’uomo non fa notizia, un uomo che morde un cane sì”. Ma la vecchia massima, coniata quasi 150 anni fa da John B. Bogart, un cronista del Sun di New York, oggi non è più valida. Se al tempo il morso di un cane poteva essere considerato, per certi versi, normale e prevedibile, oggi invece fa sicuramente notizia. Molti sono gli articoli e i servizi televisivi dedicati ogni anno all’argomento.

La presenza in quasi la metà delle case italiane di un animale domestico, e sicuramente cani e gatti sono i più diffusi, richiede regole di convivenza adeguate e sicure per entrambi. C’è, in sostanza, un problema di salute pubblica nella relazione cani-umani che va tenuto in considerazione. Dare le cifre esatte del fenomeno non è facile. Si stima che i cani in Italia siano circa 10 milioni e non ci sono statistiche corrette circa il numero di morsi e aggressioni che si verificano ogni anno, anche perché i casi di piccola entità o quelli che accadono nelle mura di casa non vengono quasi mai denunciati. I pochi studi scientifici e dati epidemiologici disponibili, anche a livello internazionale, rivelano che l’incidenza non è alta, anche se si registrano, a volte, casi di aggressioni letali.

«Sebbene i dati per le statistiche ufficiali non siano raccolti con precisione – sostiene Angelo Vaira, esperto in etologia e scienze cognitive animali, fondatore della scuola di formazione cinofila “Think Dog” e autore di due volumi in materia – esistono delle rilevazioni che riportano a circa 70.000 le aggressioni annue in Italia. Naturalmente, il numero fa riferimento alle aggressioni in generale e non a quelle mortali. Ovvero circa duecento aggressioni al giorno. Rispetto a una popolazione canina di milioni, l’incidenza non è alta». Difficile dire, poi, se il fenomeno sia in crescita o lo sia solo mediaticamente. Bisogna però registrare la sempre maggiore presenza nei canili di cani da presa, ceduti dai conduttori, a testimonianza di una difficile convivenza.

Sui motivi del perché i cani aggrediscono, per Angelo Vaira le ragioni sono chiare. «Occorre sempre tenere a mente il sistema complesso che rappresenta, ma un cane morde principalmente per paura, per la difesa del territorio, per competizione, perché è stato condizionato e addestrato a farlo, perché si sente minacciato, per difendere i propri cari o può andare in predazione. Ed è questa la situazione più pericolosa». Bisogna fare poi molta attenzione alla scelta della razza, puntualizza l’esperto. «Cani come dogo argentino, pitbull, rottweiler, pastore tedesco – spiega – sono stati selezionati per avere attitudini diverse da un setter. Chiunque adotti un cane dovrebbe fare un percorso educativo, ma in particolar modo chi adotta razze del genere: quasi sempre, un’aggressione è conseguenza di una cattiva gestione».

Per migliorare la sicurezza nella convivenza tra esseri umani e cani, e per una più diffusa cultura della responsabilità cinofila, Vaira lancia una proposta innovativa: l’approccio cognitivo relazionale al cane. Appassionato da sempre di animali, Angelo Vaira ha messo il primo piede in un campo di addestramento a soli 19 anni e da circa trent’anni ha fatto della formazione cinofila la sua professione. «Fino agli anni ‘90 per i cani i metodi di addestramento erano coercitivi e c’erano solo quelli. Quando mi sono avvicinato a questo mondo ho iniziato però a studiare altro, avvicinandomi alla scuola anglosassone sulla scia degli studi di Pavlov e Skinner, scoprendo il metodo gentile e il rinforzo positivo. Poi mi sono imbattuto nelle scienze cognitive animali e da lì è cambiato tutto con gli studi sul legame affettivo, sulla base sicura, sui piani di apprendimento. Ho studiato e portato in Italia quello che già stavano praticando all’estero anche grazie alla scuola di Bekoff».

L’approccio cognitivo relazionale al cane parte dalla considerazione che è un soggetto con una vita emozionale, affettiva e cognitiva complessa. Il cane riesce a stabilire un legame empatico con i membri del proprio gruppo e i sentimenti che può provare, seppur non sovrapponibili, sono simili ai nostri. Piano emotivo, sentimenti, dolore della separazione, dinamiche sociali relative a gerarchia e leadership, affettività, il prendersi cura e il sentirsi accuditi, la cooperazione sono tutte cose che abbiamo in comune con i nostri amici a quattro zampe. «Il cane è educato – prosegue Vaira – principalmente perché vive una relazione in un ambiente che lo mette nelle condizioni di sviluppare il proprio potenziale. Con il suo mondo, le sue peculiarità, è un individuo da scoprire. Il riconoscimento di una mente canina cognitivo-relazionale, poi, ha anche un potere trasformativo sugli esseri umani. Questo approccio, infatti, apre la possibilità di un legame profondo e affascinante che dovrebbe portare a porsi una sola domanda: che cosa rende felice il mio cane?».

Per ridurre drasticamente il rischio che il cane possa fare danni, la soluzione per l’esperto è quella di coinvolgere i proprietari e i rispettivi animali in percorsi di rieducazione e formazione: «Per questo, come scuola, abbiamo elaborato un protocollo di sicurezza basato su quest’approccio».

Per approfondire: Formazione in cinque mosse

Che cosa possiamo fare per mettere al sicuro il nostro amico a quattro zampe e ridurre le situazioni di rischio? Angelo Vaira propone un percorso di formazione, suddiviso in cinque aree, che prende in esame le principali situazioni di interazione e che consente una gestione responsabile:

Detenzione. Il tuo cane è a casa. Sei in grado di gestire ogni situazione, come l’arrivo degli ospiti o uscire con la macchina senza che il tuo cane esca all’esterno della proprietà?

Cura. Ovunque siate, che cosa serve al tuo cane? Ne conosci i bisogni fondamentali? Sai riconoscere stress o disagio e sai porvi rimedio? Puoi esaminare pelo, occhi, bocca o asciugarlo senza problemi?

Stazionamento. Siete fermi in un punto, come in un bar, nei pressi di una panchina o lungo la strada ad aspettare qualcuno. Sai tenere tutti al sicuro e infondere calma al tuo cane? Se è infastidito o si spaventa, sai come gestirlo in modo da tenere tutti al sicuro?

Conduzione. Siete per strada, in campagna, nei boschi o in un centro commerciale: come conduci il tuo cane in modo che non sia pericoloso per nessuno? Sai prenderti distanze, usare la museruola, proteggerlo e tenere tutti al sicuro? Sai facilitare la socialità fra lui e gli altri quando questo fosse auspicabile? Come impugni e gestisci il guinzaglio?

Libertà. Hai deciso di lasciare il tuo cane libero dal guinzaglio: hai considerato attentamente il contesto? Quest’area prevede che tu sia consapevole dell’agibilità dell’ambiente in funzione della libertà del tuo cane affinché non si metta, e non metta, in pericolo nessuno: animali e persone.