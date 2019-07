di ROSANGELA ADDESSO

Il misterioso unicorno siberiano Elasmotherium sibiricum non si è estinto 200mila anni fa, come finora si era pensato. In realtà la sua estinzione risale a 36mila anni fa, quando si verificò un improvviso calo della temperatura che ridusse significativamente il suo habitat. Lo rivelano le analisi genetiche e la datazione radiometrica di 23 reperti ossei fossili, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Ecology & Evolution da un team internazionale di scienziati, guidati da Adrian M. Lister del Museo di storia naturale di Londra.

L’unicorno siberiano somigliava più a un grosso rinoceronte peloso che a un leggendario cavallo bianco dalla criniera arcobaleno. Poteva raggiungere i 2 metri di altezza e le 4 tonnellate di peso. Il suo corno, un metro di lunghezza. Ma la possente corporatura non contribuì affatto alla sua sopravvivenza durante i gelidi inverni che si verificarono all’epoca della sua estinzione. “In quel periodo i mutamenti del clima portarono a una riduzione dell’estensione delle praterie” – spiega Alan Cooper, dell’Università di Adelaide, coautore dello studio. Le steppe della Russia, Kazakistan, Mongolia e Cina settentrionale erano, infatti, il suo habitat ideale. “Era così specializzato nel mangiare erba, che alla fine non riuscì ad adattarsi a nuove fonti di cibo, estinguendosi”.

Le analisi del DNA, inoltre, hanno messo in luce che, nonostante la somiglianza, l’unicorno siberiano non è un antenato stretto del moderno rinoceronte. “Le due linee evolutive si sarebbero separate 43 milioni di anni fa” – spiega Kieren Mitchell, anche lui dall’Università di Adelaide e parte del team – Ciò rende l’unicorno siberiano e il rinoceronte cugini ancor più lontani rispetto agli uomini e le scimmie”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook